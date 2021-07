Katrine Marçal: Fyradagarsvecka börjar få allt större utrymme i debatten

År 1987 frågade sig den nobelprisvinnande ekonomen Robert Solow: ”Hur kan de nya datorerna synas överallt utom i produktivitetsstatistiken? Datorerna kom in på våra arbetsplatser men inte gjorde de oss mer produktiva.

De flesta föreställde sig att produktiviteten borde ta fart så fort vi lärde oss att använda de nya datorerna på rätt sätt. Och delvis blev det så. På 1990-talet drog produktiviteten iväg i stora delar av världen pådriven av den nya tekniken.

Fast sedan bromsande den in.

Tre decennier senare kan de flesta av oss svara på Robert Solows fråga från 1987. Vi vet av egen erfarenhet hur ny teknik inte alltid leder till högre produktivitet. Många av oss vet hur det är att ägna en hel dag år att hantera e-post på jobbet, vara helt slut på kvällen, men samtidigt inte känna att du har åstadkommit något.

Ny teknik kan leda till att vi jobbar hårdare. Men det är inte samma sak som att vi jobbar mer effektivt.

Arbetsdagen i många branscher handlar i dag om att hantera en aldrig sinande ström av slack (ett chattverktyg), zoom och e-post. Ny teknik gör det enklare att skicka meddelanden eller organisera möten. Men det gör också tröskeln för att kommunicera, eller ha ett möte, väldigt låg. Alltså är det lätt att vi drunknar i dem.

Atos Origin, ett franskt företag i it-konsultbranschen insåg att deras anställda skickade eller tog emot 85 000 e-post varje vecka inom en grupp på bara 300 personer. Företaget förbjöd e-post och produktiviteten gick upp.

Det här fenomenet har uppmärksammats mycket i Storbritannien. Och det beror antagligen på att det är väldigt uttalat här. Den brittiska ekonomin ligger efter andra jämförbara länder när det gäller produktivitet, samtidigt arbetar britterna fler timmar.

En stor brittisk studie från 2018 gjord av Cardiff University tillsammans med UCL och Oxfords universitet visade hur britterna jobbade allt hårdare utan att produktiviteten gick upp. ”De springer snabbare och snabbare bara för att kunna stå still” sa professor Alan Felstead till Financial Times. Han pekade på att britterna saknade både rätt utrustning och rätt färdigheter för att jobba mer effektivt. Alltså jobbade de istället hårdare.

Och det kostade.

Antalet arbetsdagar som den brittiska ekonomin förlorade 2015 på grund av stressrelaterad sjukdom var lika många som man förlorade i början av 1980-talet på grund av strejker. Och då är det tidiga 1980-talet i Storbritannien känt just för sina stora strejker.

Men om forskarna tyckte att den brittiska arbetskraften saknade rätt utrustning och färdigheter för att bli mer produktiv 2018 kan detta nu hålla på att förändras.

Bank of England konstaterade nyligen hur produktiviteten i ekonomin har gått upp under 2021: företagen verkar både investera i ny teknik och arbeta på nya sätt. Goldman Sachs skriver i en ny rapport ”A Persistent Productivity Pickup” att eftersom pandemin tvingade så många arbetsplatser att ställa om till hemarbete har den också ökat produktiviteten i många branscher. Vi har helt enkelt fått tänka om gällande hur vi arbetar.

En idé som lyfts fram allt oftare i sammanhanget är tanken att vi på sikt även bör införa en fyradagarsvecka. Om folk i åratal har arbetat hårdare utan att få mer gjort, då kanske de helt enkelt bör jobba färre timmar?

När Perpetual Guardian, en advokatbyrå på Nya Zeeland införde en fyradagarsvecka gick produktiviteten upp 20 procent.

Microsoft Japan testade en fyradagarsvecka redan 2019. För att hjälpa de anställda att verkligen få mer gjort införde de nya regler som att möten inte fick ha fler än fem personer eller vara längre än 30 minuter. Produktiviteten gick upp 40 procent.

För några veckor sedan kom en ny studie från Island. Ett försök gjort på 1,3 procent av den isländska arbetskraften visade att kortare arbetstid gjorde folk både gladare och mindre stressade samtidigt som de var minst lika produktiva.

Reykjavik. Foto: Santi Rodriguez/Alamy

Island testade egentligen inte en fyradagarsvecka, det är ett koncept som är mer känt i den anglosaxiska världen, vad de testade var att korta arbetsveckan från 40 till 35 eller 36 timmar. Men det isländska experimentet visade onekligen att vi slösar bort många timmar på jobbet varje dag och att det går att göra saker annorlunda.

Som ung anställd på en av dessa Londonbanker kanske du tjänar 50 000 pund om året. Men arbetar du sex dagar i veckan mer än tolv timmar om dagen tjänar du egentligen lika mycket per timme som du hade gjort i köket på McDonald's.

Den isländska studien fick enorm uppmärksamhet i Storbritannien. Eventuellt kan det vara ett generellt ett värderingsskifte på gång om arbetstid i den anglosaxiska världen.

I våras inträffade något så ovanligt som ett uppror bland det unga finansfolket i London och New York. Det här är en bransch där man ofta förväntas arbeta över 60 timmar i veckan utan att klaga. Men i våras började ett dokument framtaget av en grupp unga på Goldman Sachs i New York att cirkulera. De sa ifrån gällande fem timmars sömn per natt och extrema stressnivåer. En del jämförde sin arbetssituation med ”psykisk misshandel”.

För The Guardian vittnade anonymt finansfolk om hur tre av sex personer var sjukskrivna i varje team i London och hur allt fler funderade på att sluta.

Under normala omständigheter hade det unga finansfolket förstås tillbringat sina långa jobbnätter tillsammans ätandes hämtmat i någon skyskrapa och känt sig lite glamorösa. Men på grund av pandemin satt de plötsligt ensamma hemma i en lägenhet som de delade med två andra inneboende. Chefen var bara ett ansikte på en skärm och det är kanske inte konstigt att de började ifrågasätta saker som ingen tidigare hade vågat ifrågasätt.

Och det här är nog nyckeln till hela diskussionen om kortare arbetstid. Pandemin har radikalt förändrat hur många av ss arbetar.

Det öppnar dörren för nya radikala idéer.

