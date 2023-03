Katrine Marçal: Generationen som nu måste börja bry sig om ekonomin

Min redaktör har informerat mig om att vi har en ny grupp läsare på DN Ekonomi. Hon tror att det är personer som tidigare inte har intresserat sig för ekonomiska frågor. Men som nu har börjat intressera sig för texter om inflation och räntehöjningar.

Kanske har du ångest över att bindningstiden på ditt bolån är på väg att gå ut?

Kanske stirrar du i chock på elräkningen?

Kanske undrar du varför priserna på matvaror rusar?

Plötsligt vill du förstå. Du är så desperat att du till och med läser den här kolumnen. Och det handlar inte bara om att du (eventuellt) har ekonomisk ångest. Det handlar om att du känner att det är något grundläggande som du har missat.

Om du har funnit dig själv i den här typen av funderingar kan jag berätta för dig vad ditt problem är: Du tillhör ”Generation QE”. Just nu vet du kanske inte vad dessa bokstäver står för. Men om du fortsätter att läsa kommer jag att förklara detta (och andra ting) för dig.

1992 skrev den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama en bok som många i efterhand skrattade åt. Redan i titeln sammanfattade Fukuyama sin tes: ”historien är slut”. Vad han menade var att efter Berlinmurens fall hade den liberala demokratin triumferat, de ideologiska striderna var över och vad vi från och med nu skulle ägna oss åt var att puttra fram som goda liberaler mot en oundviklig demokratisering av allt.

Så blev det som bekant inte.

Vi fick folkmord i Bosnien, islamistiska terrorsekter och storkrig i Mellanöstern. Folk skrattade åt Fukuyama: hur kunde han ha tänkt något så dumt som att historien kunde ta slut?

Men paradoxen är att vi de senaste femton åren har agerat som om den ekonomiska historien var slut. Vilket är lika dumt.

Det är dock inte första gången som det händer.

Den engelske ekonomen John Maynard Keynes skrev på sin tid om hur medelklassen i London år 1913 hade kunnat ”sitta i sängen, dricka te och med hjälp av sin telefon beställa produkter från hela världen…som de sedan självklart förväntade sig skulle levereras direkt till dörren”.

Ingen ifrågasatte denna ordning.

Ett år senare låg alla i skyttegravar i Flandern och försökte döda varandra.

Det tog decennier för världshandel och globalisering att återhämta sig.

Nu säger jag inte att ”Generation QE” kommer att behöva förbereda sig på världskrig eller att bli spetsade på bajonetter tillverkade i österrikiska kejsardömen. Jag säger bara att ingen kan leva utanför den ekonomiska historien.

”QE” står för ”Quantitative Easing” kvantitativa lättnader säger vi ibland på svenska. Huvuddelen av alla pengar i ekonomin skapas av privata banker. Du tar ett bolån på banken för två miljoner och de här pengarna ”finns inte” förrän banken har lånat ut dem till dig. På den här magin (att pengar egentligen är ”skulder”) vilar det finansiella systemet.

År 2008, strax innan en ung Barack Obama blev president i USA, drabbades världen av en stor finanskris (”Lehman Brothers-kraschen”). Den ledde till att världens banker i hög grad slutade låna ut (alltså ”skapa” pengar) och det gjorde att det plötsligt fanns ”för lite” pengar i ekonomin.

Världens centralbanker gick in för att lösa problemet.

”Ett skadeskjutet banksystem gör att bankerna inte skapar tillräckligt mycket pengar. Vi måste göra det åt dem” sammanfattade Mervyn King, chef på den brittiska centralbanken.

Och det är detta som kallas för ”QE”.

Väldigt förenklat skulle man kunna säga att centralbanken genom ”QE” skapar nya pengar genom att köpa redan existerande värdepapper från pensionsfonder och försäkringsbolag.

”QE” löste många problem. Men hade också sido-effekter.

Exempelvis ramlar de ”nya pengarna” i det här fallet rakt in på finansmarknaderna (de går inte in i ”maskinen” via hushållen). Detta bidrog till att finansmarknaderna steg till några av sina högsta nivåer någonsin.

I den ekonomiska världsbild som ”Generation QE” vaggades in i uppstod billiga pengar genom centralbanksmagi. Foto: Janerik Henriksson/TT

Den andra stora grejen med ”QE” var förstås att räntorna gick ner. ”Generation QE” har vant sig vid att kunna köpa lägenheter med lånade pengar som nästan är gratis. När centralbankerna å ena sidan håller räntorna låga och å andra sidan fortsätter ”skapa pengar” genom QE signalerar de till marknaden att den kan fortsätta låna ut billigt. När den dåvarande svenska centralbankschefen Stefan Ingves dessutom köper jättemycket värdepapper leder det till färre värdepapper på marknaden. Det gör att det plötsligt finns ”mer” pengar som jagar dessa värdepapper. Detta trycker ner räntorna (alltså ”priset” på pengar).

Men hör du till ”Generation QE” tänkte du antagligen inte på något av detta. Du bara utgick från att ditt bolån skulle fortsätta vara billig. Det är först nu (när svensk ekonomi står inför sin största räntechock på mycket länge) som du eventuellt har blivit intresserad av att förstå vad som hände.

Det är inte konstigt att du är sen på den här bollen. De senaste femton åren delegerade våra politiker i hög grad den ekonomiska politiken till centralbankerna.

Det var ju opolitiska tjänstemän som tog huvudansvaret för att stimulera världsekonomin efter krisen 2008. Och vad fanns det att vinna för Socialdemokrater och Moderater med att gå in i svåra ekonomiska avvägningar om de i stället bara kunde bygga sin politik på att stora svenska medelklassgrupper ”automatiskt” blev rikare genom vad centralbankerna gjorde?

Samtidigt var den ekonomiska världsbild som ”Generation QE” vaggades in i bredare än så. Eran där billiga pengar uppstod genom centralbanksmagi sammanföll nämligen med en idé om att hela ekonomin i någon mening hade slutat att vara ”på riktigt”.

De låga räntorna gjorde att tech-bolagen blomstrade (eftersom det var lätt för dem att ta in kapital). Precis som medelklassen i London år 1913 utgick ”Generation QE” från att de kunde sitta i sängen, dricka te och klicka hem produkter från hela världen.

Om du hör till ”Generation QE” har du antagligen aldrig tänkt på att vi bara år 2017 grävde upp mer råmaterial ur jorden än vad vi gjorde hela vägen från den mänskliga civilisationens början och fram till år 1950. Ed Conway konstaterar detta i sin kommande bok ”Material World”. Men ”Generation QE” trodde att de levde i en viktlös värld av information. Det var därför som den stora pandemin blev det första slaget – insikten om att varor som man ”klickar hem” faktiskt kommer någonstans ifrån.

Måste transporteras, packas och lyftas.

Pandemin gjorde att de ohyggligt komplicerade varukedjor som vi hade byggt upp runt jorden plötsligt inte funkade. Detta ledde till att priserna i ekonomin började gå upp. Det fanns nu ”för mycket” pengar som jagade ”för få” tillgängliga varor. Sedan reagerade den amerikanska centralbanken för sent på prisökningarna. Ingen hade ju sett någon inflation på evigheter!

Det gjorde det svårt att känna igen den när den kom.

Vad ”Generation QE” trodde var ett ekonomiskt naturtillstånd var i själva verket en konsekvens av en specifik uppsättning historiska förutsättningar. Nu är de över. Välkommen till DN Ekonomi!

Det där med makroekonomi är faktiskt inte särskilt svårt.

Det är bara något som du antagligen inte har behövt tänka på.

Förrän nu.