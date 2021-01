Katrine Marçal: Nya nyhetsbrev kan bli mediebranschens Uber

Jag är en journalist som har haft turen att här i DN ofta bli läst av många personer. Om jag kunde övertyga 2.500 av dessa läsare att betala 50 kronor i månaden för att läsa mig i ett nyhetsbrev i stället skulle jag dra in 1,5 miljoner kronor om året.

Jag tar detta exempel inte som någon form av förtäckt löneförhandling med Dagens Nyheter utan för att det är en affärsmodell som växer i den engelskspråkiga världen. En del tror att den kommer att kasta om hela mediebranschen.

Välkomna till ”nyhetsbrevs- ekonomin”.

Internet är som bekant en högljudd plats. Ljudet från Donald Trumps twittrande har blandats med influensers som poserar bakom filter på Instagram och försöker sälja dig saker. På TikTok dansar de unga till gamla sjömanssånger och på Facebook simmar du bland fejkade nyheter och algoritmer som alltmer aggressivt försöker pricka dig med riktade annonser.

Substack grundades 2017 och är en plattform där skribenter och journalister kan skapa nyhetsbrev som folk mot betalning kan prenumerera på. Foto: Magnus Hallgren

Det finns dock en plats som har blivit ganska tyst på sistone – inkorgen till din e-post.

När fler och fler företag går över till att jobba genom verktyg som Slack och Microsoft Teams har många av oss plötsligt en inkorg som inte längre är översvämmad av jobbmejl.

Vad ska hända med den?

2017 grundades ett företag vid namn Substack. Grundarna hette Chris Best, Jairaj Sethi och Hamish McKenzie, de hade en analys av vad som höll på att hända. Som de såg det hade de första 20–30 åren av affärsinnovation på internet handlat om olika former av annonsfinansierade modeller. I den här kategorin finns allt från Facebook till Blondinbella, Alex Schulman och den brittiska tidningen The Guardian. Personer och företag som tjänade pengar – eller i The Guardians fall åtminstone försökte tjäna pengar – på annonser.

Om du skulle göra det var det bra att vara stor: att ha den största podden, den största bloggen, flest användare, flest följare, flest läsare och mest trafik. Den här utvecklingen var bra för en del. Men den ledde också till klickjakt, ytlighet, fejkade nyheter, högt tonläge och att de som inte var stora nog inte hördes.

Instagram, Facebook och poddar konkurrerar om samma annonser som tidningarna. Foto: Nicklas Thegerström

För en del – som till exempel The Guardian – gick det dessutom dåligt. Att ge bort tidningen gratis på nätet var ingen hållbar affärsmodell. Särskilt inte när du plötsligt behövde konkurrera om annonser med allt från Alex och Sigges podd till Facebook och Kim Kardashians Instagram.

För traditionell media var detta svåra år.

Men som bekant har det nu vänt. Läsare har visat sig vara villiga att betala för journalistik genom att prenumerera, det är till exempel anledningen till att Dagens Nyheter just nu går väldigt bra ekonomiskt. Och det var den här utvecklingen som företaget Substack ville kapitalisera på.

Om de första 20–30 åren av innovation på Internet handlade om annonsfinansierade modeller kommer de nästa 20–30 åren att handla om prenumerationsbaserade modeller, tänkte de sig. Substack byggde en plattform där skribenter och journalister kunde skapa nyhetsbrev som folk mot betalning kunde prenumerera på. Substack tog sedan 10 procent av intäkterna och det var inga annonser någonstans.

Nyhetsbrev som du kan prenumerera på mot betalning är förstås inget nytt. Det har funnits inom till exempel konsult- och finansbranschen länge. Innan internet kom de hem till dig i brevlådan. Vad Substack har gjort är att de har sänkt trösklarna för vad som krävs för att börja producera och ta betalt för något sådant. Det går plötsligt på ett par minuter.

Foto: Lotta Härdelin

För 15 dollar i månaden kan du i dag därför genom Substack få Kina-experten Bill Bishops nyhetsbrev med det mest initierade från Kina. Han jobbade tidigare för bland annat New York Times. I dag tjänar han mer pengar.

Med färre läsare.

Om du är intresserad av klimatfrågan kan du för 8 dollar per månad få Emily Atkins nyhetsbrev ”Heated” fyra gånger i veckan. Hon arbetade tidigare på The New Republic. Nu kommer hennes scoop om oljebolag och fossilbränslen i stället per e-post och hon tjänar mer pengar.

Den här utvecklingen har inte kommit till Sverige än. Hade den gjort det hade vi aldrig fått se lanseringen av den konservativa nyhetssajten Bulletin härom månaden. I så fall hade Bulletin varit ett prenumerationsfinansierat nyhetsbrev.

Varför ska man ha en sajt? Den typen av höga kostnader kan man lämna åt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Är man specialiserad på en specifik grupp läsare som tycker att traditionell media inte bevakar ett visst ämne (om det så är klimatet, Kina eller brottsligheten) kan man lika gärna hoppa rakt in i deras inkorg. Varför dra på sig kostnader när du kan börja tjäna pengar direkt på så lite som 1.000 prenumeranter?

För de som köper analysen bakom Substack är detta vad de närmaste åren av digital affärsinnovation kommer att handla om.

Långtifrån bara i mediebranschen.

Läsare har visat sig vara villiga att betala för journalistik genom att prenumerera, det är till exempel anledningen till att Dagens Nyheter just nu går väldigt bra ekonomiskt. Foto: Pi Frisk

Det har skrivits spaltmeter om Substack i anglosaxisk press. Det är inte konstigt. Det är klart att vi journalister älskar en analys som säger att Instagram-influencers är på väg bort och att pengarna de närmaste åren kommer att tjänas på att skriva svarta bokstäver mot vit bakgrund direkt till kvalificerade och intresserade läsare.

I verkligheten har dock Substack färre betalande prenumeranter för samtliga nyhetsbrev än vad Dagens Nyheter borta i lilla Sverige har. Fast Silicon Valley-typerna skulle säga att det inte är poängen.

Poängen är åt vilket håll utvecklingen går.

Substack hävdar – som man ju måste göra om man vill få riskkapitalister att öppna plånboken – att deras modell kan transformera hela branschen. För en journalist eller skribent räcker det ju med 400 prenumeranter som betalar 100 kronor i månaden för att läsa ”de enda fördjupande nyheterna om västra Norrbotten”. Då drar du plötsligt in 40.000 kronor i månaden.

Det är mer än en genomsnittlig journalistlön.

En eller två sådana lokaljournalistiska startups skulle inte vara något problem för DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. Men ett par hundra skulle vara det. Särskilt om de bäst skrivna teaterrecensionerna för Stockholm och de mest initierade analyserna av klimatomställningen samtidigt också försvann ut i liknande nyhetsbrev skrivna av hans tidigare anställda. Vad kan han egentligen erbjuda dem? Ett skrivbord i de smitthärdar som tidigare gick under namnet ”kontorslandskap”? Julbord en gång om året?

Ingen kommer någonsin att äta buffé efter den här pandemin.

Substack hävdar att deras modell kan transformera hela branschen. Foto: Magnus Hallgren

De som tror på Substack menar att mediejättarna kommer sitta där som taxi-branschen efter Uber. Företaget Uber tog nämligen inte bara kunder från taxi-branschen, Uber ökade det totala antalet personer som tog sig fram genom att betala någon annan för att köra.

På samma sätt kommer Substack att öka den totala mängden människor som prenumererar på någon form av journalistik, heter det. Å andra sidan: det är exakt sådana lite krystade jämförelser med miljardbolag som Uber som du måste kasta fram om du vill få investerare att öppna plånboken.

Vilket Substack också har lyckats med.

Det är det som gör att de nu kan erbjuda kända amerikanska journalister förskott på hundratusentals dollar för att lämna sina jobb och börja skriva nyhetsbrev i stället. Det hela kan med andra ord vara en bubbla.

Som alltid.