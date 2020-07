Katrine Marçal: Statyer plockas bort – men arvet från slavekonomin lever kvar

Den gula kranen lyfte försiktigt statyn av Robert Milligan från sin plats utanför The Museum of London Docklands. Byggarbetarna jobbade bakom munskydd tänkta att skydda dem mot viruset som fortfarande härjade i den brittiska huvudstaden. De hissade ner statyn mot marken samtidigt som demonstranterna hurrade i bakgrunden. Sloganen var den som hade fortplantat sig över världen den senaste månaden: Black lives matter! Black lives matter!

Men scenen som tog plats i Londons finansdistrikt för några veckor sedan var trots allt en ganska ordnad operation. Särskilt jämfört med vad som hade inträffat i Bristol ett par dagar tidigare. Då hade vrålande demonstranter resolut dumpat statyn av slavhandlaren Edward Colston i hamnen. Nej, den här gången var det något helt annat. Museet i London hade rentav skickat ett formellt pressmeddelande först.

I Bristol kastade demonstranter en staty av slavägaren Edward Colston i vattnet den 7 juni 2020. Foto: Keir Gravil/Reuters

Varför stod då Robert Milligan staty här över huvudtaget? För att han år 1800 grundade West India Docks: ett par hamnar som blev helt centrala för Londons ekonomi.

De flesta av oss lärde oss i skolan om hur handeln på 1700-talet började gå i en blodig triangel över Atlanten. Slavar skickades från Afrika till Amerika, råvaror som socker och tobak skickades sedan från Amerika tillbaka till Europa och produkter framställda av dessa råvaror såldes vidare till Afrika.

In i Robert Milligans hamnar kom framför allt sockret som slavar hade skördat under fasansfulla förhållanden. I dag är den här delen av London något helt annat. Under Margaret Thatchers 1980-tal byggde man om de gamla hamnområdena till finansdistrikt.

Bankerna i London hade då blivit så många att de helt enkelt inte fick plats i de gamla finanskvarteren. Hamnområdena var samtidigt nergångna och hade bombats svårt under andra världskriget. Här byggde man nu Canary Wharf: en hel stadsdel av blanka skyskrapor och tåg som rörde sig på inglasade broar mellan byggnaderna. Men det var alltså detta område som en gång i tiden var centrum för en stor del av den brittiska slavekonomin.

Canary Wharf. Foto: Nick Harvey/TT

Och kopplingar mellan då och nu är betydligt fler än ett par statyer.

Att segla från Liverpool till Afrika för att hämta slavar och sedan vidare till Karibien och hem igen tog runt 18 månader. För att det skulle fungera behövde man tillgång till kredit. Köpmän i London, Bristol och Liverpool började därför ofta fungera som banker åt slavhandlarna.

I Liverpool bildade de till exempel Heywoods Bank som så småningom blev en del av Barclays Bank. Och i dag är det just Barclays som dominerar horisonten här i Canary Wharf med sin skyskrapa på 32 våningar. Grundarna av Barclays kampanjade visserligen mot slavhandeln, men trots det finns alltså arvet från slavekonomin i banken.

I dag är det Barclays som dominerar horisonten i Canary Wharf med sin skyskrapa på 32 våningar. Foto: James Veysey/TT

Slavskeppen behövde också försäkras. Den här typen av försäkringar kunde man köpa på Lloyds i London och Lloyds finns naturligtvis också kvar; bankens jättelika byggnad med tre torn reser sig på Lime Street i östra London.

I efterhand har ekonomhistoriker försökt räkna på hur beroende den brittiska ekonomin var av slavhandeln. Siffror för Bristol pekar mot att slavekonomin stod för 40 procent av stadens inkomster i slutet av 1700-talet. En mycket stor del av Bristols välbärgade invånare hade med andra ord förmögenheter som byggde på slaveri - inte bara Edward Colston vars staty alltså kastades i vattnet häromveckan.

Statyn av Edward Colston hämtas efter att demonstranter kastat statyn i vattnet, Bristol 11 juni 2020. Foto: AFP

I London är det svårare att räkna på saken. Staden var redan för flera hundra år sedan så stor och hade en komplex ekonomi. Men 2007 tittade ekonomhistorikern N.Draper på två grupper av investerare i Londons hamnar. Det här var folk som i slutet av 1700-talet både investerade i varor som socker och rom, men även i ris, vin och konjak, produkter som inte lika självklart ropade om blod och död. Trots det visade det sig att över en tredjedel av investerarna hade kopplingar till slavhandeln.

Det intressanta är att flera av investerarna själva var uttalade slaverimotståndare - trots att de alltså tjänade pengar på systemet.

Arbete med att demontera statyn av slavhandlaren Robert Milligan i London. Foto: TT

Den mest kända boken om slaveri och brittisk ekonomi skrevs 1944 av en ung ekonomhistoriker från Trinidad i Karibien. Eric Williams fick 1932 öns enda stipendium till Oxfords universitet. 1938 doktorerade han på en studie av slavekonomin och det hela blev till en bok som fortfarande diskuteras flitigt i Storbritannien.

I Capitalism and Slavery spårar Eric Williams hela den industriella revolutionens rötter tillbaka till slaveriet. Slaveriet försvann när slaveriet inte behövdes längre är hans kontroversiella tes. När eliterna i Storbritannien väl hade lyckats samla på sig tillräckligt med kapital genom slavhandel kunde de istället investera i maskiner som tog slavarnas plats.

Britterna slutade att vara för slavhandeln, inte för att de plötsligt hade drabbats av något som liknade ett samvete, utan för att slavekonomin helt enkelt hade spelat ut sin roll.

Demonstranter vid universitetet i Oxford kräver att statyn av kolonisatören Cecil Rhodes tas ner. Foto: Peter MacDiarmid/TT

Andra ekonomhistoriker har framfört andra teorier men Eric Williams bok är fortfarande inflytelserik. Han lämnade så småningom Oxford och blev mångårig premiärminister i Trinidad och Tobago. Den brittiska ekonomins kopplingar till slaveriet har dock fortsatt att debatteras. Och inte bara bland historiker eller de Oxfordstudenter som i åratal har protesterat bland annat statyn av Cecil Rhodes utanför Oriel College.

2018 försökte det brittiska finansdepartementet sig på ett inlägg på Twitter. I hurtig ton skrev man: ”Visste du att dina skattepengar hjälpte till att avskaffa slaveriet?”. Sedan berättade finansdepartementet stolt att Storbritannien år 1833 minsann hade använt hela 40 procent av den nationella budgeten till att ”köpa frihet åt alla slavar inom det brittiska imperiet”.

Summan var så jättelik att Storbritannien tvingades ta ett lån och detta lån hade man faktiskt inte betalat av förrän år 2015, skrev finansdepartementet glatt. Med andra ord har dagens brittiska skattebetalare hjälpt till att bidra till avbetalningen.

Statyn av slavhandlaren Robert Milligan i London plockades ner för några veckor sedan. Var den nu befinner sig är hemligt. Foto: Gustavo Valiente/TT

Men till skillnad från finansdepartementets pr-avdelning såg de brittiska skattebetalarna inte det roliga i detta. Inte att döma av reaktionerna på Twitter i alla fall. Det var ju inte så att de 20 miljoner punden på något sätt gick till slavarna.

Det här var ett jättelån som den brittiska staten tog för att kompensera slavhandlarna. Brittiska skattebetalare betalade med andra ord så sent som för fem år sedan av på ett lån som hade gått till att belöna redan rika slavhandlare för att sluta handla med svarta människor!

Finansdepartementet raderade snabbt sitt inlägg. Och i juni raderades alltså Robert Milligans staty från stadsbilden i London. Tanken är att statyn så småningom ska kunna visas i en annan kontext inne på museet.

Men var den just nu befinner sig - det är hemligt.

