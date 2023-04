Katrine Marçal: Vad säger det att jag skriver texten i minikjol?

Logga in

I Sverige har Konjunkturinstitutet förutspått en lågkonjunktur sedan nästan ett år tillbaka. Sedan har man som DN:s ekonomiska kommentator Carl Johan von Seth påpekar helt enkelt fått skjuta denna prognos på framtiden.

Och det är likadant internationellt.

Lågkonjunkturer brukar vara något som tar oss på sängen. Inte denna lågkonjunktur (när den nu kommer… ) Aldrig har vi varit mer förberedda på att det snart kommer att gå åt helvete.

Alla har snart förutspått den här recessionen.

Den är nämligen logisk (om än inte ännu verklig).

Den amerikanska riksbanken började förra året trycka upp räntan för att få bukt med inflationen. Det borde strypa tillväxten. Och borde leda till lågkonjunktur i stora delar av världen.

Frågan var bara när.

Och på den punkten har bedömarna alltså fått ändra sig gång på gång.

Enligt det så kallade ”kjollängds-indexet” bör svåra ekonomiska tider sammanfalla med längre kjolar – och så ser det inte ut på gatorna just nu.

Nu är det senaste från många prognosmakare att lågkonjunkturen ska dyka upp i slutet av 2023.

Modet talar dock emot.

För enligt det så kallade ”kjollängds-indexet” som ofta citeras bör svåra ekonomiska tider nämligen sammanfalla med längre kjolar. Och så ser det inte ut på gatorna just nu. Definitivt inte i London.

Det var längesedan kjolarna var kortare. Och mer ben ska alltså indikera starkare ekonomisk tillväxt. Att modet just nu går rakt mot de ekonomiska prognoserna är något som många har noterat.

Både i modepressen.

Och på ekonomisidorna.

Men ekonomiska prognoser är svårt. Den amerikanske ekonomen John Kenneth Galbraith brukade säga att Gud skapade ekonomer för att få astrologer att framstå som trovärdiga. Ekonomijournalistik kan också som bekant (när den ägnar sig åt att försöka gissa framtiden) få drag av vad forskaren Emma Frans brukar kalla ”horoskop för killar”.

Jag lägger ingen värdering i detta (själv är jag skorpion) men ekonomier är komplexa saker.

Sir Michael Berry som är professor i matematisk fysik i Bristol försökte en gång förutsäga hur en snookerboll skulle röra sig. Att gissa vart bollen skulle rulla efter en träff var ganska enkelt. Sedan blev det svårare. Vid den nionde träffen behövde man tydligen (och inte för att jag förstår dessa ting...) bland annat räkna med eventuell gravitationskraft från en människa som eventuellt stod i närheten. Och vid den 56:e träffen var man tvungen att inkludera en liknande effekt för varenda enskild partikel i hela universum….

Just ekonomiska prognoser är dessutom särskilt komplexa eftersom de ofta blir självuppfyllande. Om meteorologen på tv säger åt dig att det kommer att regna tar du eventuellt med dig ett paraply ut. Men det faktum att du tar med dig ett paraply när du går ut påverkar inte chanserna för regn.

Om du däremot hela tiden hör att det ska bli lågkonjunktur börjar du eventuellt spendera mindre pengar och det ökar faktiskt risken för just en lågkonjunktur.

Men tack och lov finns det alltså nu en kjol att hålla sig i.

Även om den är kort.

Just för att den är kort.

Men som en hel del andra ekonomiska teorier bygger kjollängdsindexet på ett missförstånd.

Tanken bakom det så kallade ”kjollängdsindexet” är att kjolarna blir kortare när ekonomin går bra och faller ner mot fötterna när tillväxten går åt samma håll. Vid en första anblick kan det tyckas stämma: på 1920-talet blev kjolarna kortare samtidigt som aktiemarknaderna rusade. Under den stora depressionen blev de långa igen. Bara för att långsamt klättra uppåt under 1930-talet och stanna runt knäna under kriget.

Christian Dior lanserade längre kjolar 1947 vilket en del i efterhand läste som ett tecken på att det skulle bli lågkonjunktur 1949. Minikjolen drabbades oss sedan på 1960-talet, stannade under 1980-talets yuppie-era bara för att sedan krascha ner mot marken med aktiemarknaden 1987.

Men som en hel del andra ekonomiska teorier bygger kjollängdsindexet på ett missförstånd.

Den amerikanska ekonomen George Taylor skrev mycket riktigt på 1920-talet en doktorsavhandling om ekonomi och kjolar. Hans poäng var dock inte att det går att förutsäga ekonomins rörelser genom att stirra på kvinnors ben. Taylor försökte bara förklara strumpbyxbranschens explosiva tillväxt under 1920-talet.

Huvudfaktorn som han identifierade var att kjolarna hade blivit kortare. Och det kanske inte var så konstigt: om man visar mer ben är man beredd att lägga mer pengar på att täcka dessa ben.

Alltså säljs det fler och dyrare strumpbyxor.

Om bara resten av ekonomin var lika enkel.

Det är den alltså inte.

