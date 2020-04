KI: Dystrare än under finanskrisen

Den så kallade barometerindikatorn föll med 34 enheter från 92,5 i mars till 58,6 i april.

”För tillverkningsindustrin, detaljhandeln, tjänstesektorn och för hushållen är fallet under april historiskt. Inte ens under finanskrisen var fallet för dessa konfidensindikatorer så kraftigt under en enskild månad”, skriver KI i ett pressmeddelande.

