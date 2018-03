Kidnappare kräver bitcoins – inte kontanter – i betalning

En ny internationell brottstrend växer fram. Genom att kidnappa personer med stor så kallad bitcoin wallet kan brottslingar pressa fram betalningar och komma undan säkert.

När den 33-åriga mexikanska advokaten Thania Denisse i mars kidnappades och hölls mot lösensumma i bitcoin var det tredje internationella fallet på lika många månader.

Vid årsskiftet uppmärksammades kidnappningen av ryske bitcoin-experten Pavel Lerner i flera internationella medier. Fem maskerade män kidnappade Lerner i Ukraina i december och höll honom för utpressning i över tre dagar. Först efter att han överfört motsvarande en miljon dollar i bitcoin till kidnapparna släpptes ukrainarien oskadad.

I Indien, rapporterar nyhetssajten CCN, har bitcoin-relaterade kidnappningar ökat i frekvens sedan 2016, i takt med att intresset för kryptovalutor växt. I den indiska staten Punjab kidnappades förra sommaren en indisk bitcoin-handlare. Han släpptes efter sex dagar, ett antal bitcoins fattigare.

Det internationella tjänstenätverket Grant Thornton rapporterade i juni förra året att nästan 50 procent av alla utpressningsförsök begär betalning i bitcoin.

Genom att begära lösensumman i kryptovalutor undviker kidnapparen såväl överlämning av kontanter och eventuell inblandning från banker. Det lämnar myndigheter maktlösa att spåra brottet.

– Själva finessen är att det går att hålla sig anonym och egentligen finns det ingen koppling mellan plånboken och mig som person, säger Mattias Wecksten, adjunkt med inrikting it-forensik på högskolan i Halmstad.

Han fortsätter:

– Det finns inget sätt att stoppa pengarna, det är bitcoinnätverkets regler som gäller. Nackdelen är att alla bitcoin wallets bygger på exakt hur mycket det finns i alla wallets. Just nu tittar jag på en hemsida med de hundra mest bitcoinförmögna och om öveföringen det skulle ske i realtid kan polisen se exakt var alla pengar tar vägen. Men om man inte behöver använda pengarna direkt kan man komma undan detta, säger Mattias Wecksten.

Alexander Bottema identifierade tidigt potentialen i kryptovalutor och investerade alla besparingar. På det blev han multimiljonär och i dag är han aktiv i Svenska bitcoinföreningen. Han känner till den växande trenden av bitcoin-relaterade kidnappningar, men avdramatiserar situationen helt.

– Jag försöker inte tänka så mycket på det. Sverige är ett säkert land och det är ganska svårt att åstadkomma sådana brott och lyckas hålla sig undan. Hade jag bott i Venezuela eller något annat land så hade det varit en annan sak, säger Alexander Bottema.

Han medger att Sveriges resa mot ett kontantlöst samhälle ökar risken för utpressning i bitcoin.

– När man kväver elden på ett sätt så söker sig brottsligheten till något annat. Men då faller jag tillbaka på att Sverige är ett säkert land. Kidnappning är som mord. Det finns vissa handlingar som inte alla är kapabla att begå. Visst ska man vara fundersam men går inte att vara rädd varje dag, säger Alexander Bottema.

Det finns många tekniska lösningar som kan förminska problemet, säger han.

– Min rekommendation är att man förvarar sina bitcoin eller tidslåsa sina pengar så att de inte går att spendera på några månader. Alternativt kan man ha ett antal nycklar så att tre av fem personer måste godkänna överföringen för att det ska gå igenom.