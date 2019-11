Alibaba sätter säljrekord – siktar på Europa

00.00 11 november: siffrorna på en storbildsskärm inne i en sal på näthandelsjätten Alibabas högkvarter i tiomiljonstaden Hangzhou rasslar snabbt till nya nivåer i ett rasande tempo. 400-500.000 affärer görs i sekunden.

Alibabas gigantiska shoppingjippo singles day har just inletts och köparna är uppenbarligen vakna. Efter fem minuter hörs en trumvirvel, storskärmen blinkar, mannen på scenen avbryter sitt konstanta ordflöde om produkter, regioner och varumärken. Varor för drygt 40 miljarder kronor har sålts på e-handelsjättens olika plattformar, deklarerar han stolt inför de drygt 700 journalister som bjudits in till Hangzhou för att vara med på företagets stora försäljningsdag.

Dagen som på 90-talet började firades av singlar, därav datumet, som en motkraft till alla hjärtans dag är sedan 2009 Alibabas stora försäljningsjippo då framför allt kineser, men alltmer även kunder i resten av världen, intensivt stirrar in i mobilen eller datorn för att hitta erbjudanden. Här finns i stort sett allt som går att köpa: bilar, möbler, smink, mat, skor.

En global shoppingfestival, som Alibaba lanserar dagen, numera den största försäljningsdagen i världen. Under denna dag säljs mer än under de amerikanska stora shoppingdagarna, black friday och cybermåndag, tillsammans.

Alla siffror kring dagen svindlar. Årets rekordförsäljning på 38,4 miljarder dollar, eller 370 miljarder kronor, är mer än vad Amazon säljer för på två månader.

Varor för över 200 miljoner kronor såldes per minut, en miljon nya produkter lanserades och över 500 miljoner kunder handlade.

Och utländska företag är alltmer intresserade av att få en del av kakan. I år deltog över 22.000 internationella märken från 78 länder. Bland dem svenska bolag som Cos och & Other stories.

Hela köpfestivalen har utvecklats till ett jippo som inleds med en gala där amerikanska stärnan Taylor Swift i år gav internationell stjärnglans. Överallt syns budskap som: låt dina önskningar gå i uppfyllelse eller, låt det hända.

Alibaba: Den livesända galan med värdar som byter kläder i nästan lika snabba tempo som affärer görs är långt ifrån 1999 när karismatiske Jack Ma tillsammans med 17 vänner grundade Alibaba i sin lägenhet i Hangzhou. Engelskläraren Jack Ma hade då 33 år gammal för första gången använt en dator och var förvånad över att inget kinesiskt ölmärke kom upp när han sökte på ordet öl. Han insåg snabbt att här fanns en outnyttjad potential. Till att börja med fokuserade Alibaba på att via internet göra det lättare för kinesiska bolag att expandera i utlandet.

Sedan dess har bolaget utvecklats till en nätjätte med flera ben. Här finns en av världens mest besökta webbsidor, Taobao, där kineser kan handla allt ifrån kattlådor, möbler och mobiltelefoner till mat. Det mesta finns och levereras ständigt på elmoppar i storstäder som Peking. Därtill finns tmall för globala märken som vill sälja mer på den jättelika kinesiska marknaden. Produkterna inhandlas lätt genom bolagets egna betalningssystem, Alipay.

Rekord: Jack Ma drog sig tidigare i år tillbaka, även om han fortfarande har en fot i bolaget som styrelsemedlem. Han är i dag en av världens rikaste människor. När Alibaba introducerades på New York-börsen drog bolaget in 25 miljarder dollar, mer än något annat bolag i världen hittills.

Och bolaget fortsätter slå rekord. Handelskrig och en lägre BNP-tillväxt i Kina än på nära 30 år till trots. Senaste rapporten för delåret som avslutades sista september visar att omsättningen ökade med 40 procent.

En anledning är enligt Michael Evans, chef för Alibaba Group och ansvarig för dess internationella satsning, att bolaget växer sig allt större i mindre städer i Kina.

– Vi har haft goda resultat trots att handelskriget har pågått i 18 månader. Jag tror att handelskrigets effekter delvis maskeras av att vi fått nya konsumenter i mindre städer i Kina. Det tar bort effekten av att tullarna har ökat priset på vissa populära produkter, där vi ser minskade intäkter, säger Michael Evans till DN.

Satsningen på städer som är mindre utvecklade än megastäder som Peking, Shanghai, Hangzhou är tydlig och nämns flera gånger av olika representanter från Alibaba. Samtidigt siktar bolaget på att expandera internationellt. Målet är att över hälften av försäljningen ska ske utanför Kina år 2025. Hittills har satsningen inneburit ökad försäljning i bland annat länder i sydsödra Asien, Turkiet och Ryssland. Hur stor del av intäkterna som kommer från utlandet vill inte Michael Evans avslöja. Men han har ögonen på att öka bolagets engagemang i Europa.

– Europa är väldigt attraktivt för oss. Många länder har en hög BNP/capita och stor andel internetanvändare, men en ganska låg penetrering av e-handel. Vi har redan många människor som jobbar för Alibaba i Europa.

Högteknologi: Alibaba har också en forskningsdel som utvecklar högteknologi som artificiell intelligens. Intervjun med Michael Evans sker inne på Alibabas hypermoderna hotell FlyZoo. Här checkar gästerna in i terminaler som scannar av ansiktet. Därefter kan ansiktet användas till det mesta, att åka hiss, öppna hotellrummet, besöka gymmet och betala. I hotellets korridorer levererar en robot mat eller annat som gästerna har beställt. När DN är på besök kommer roboten med ett par tofflor. Robotar skakar även drinkar, gör kaffe och glass. Inne i rummen står Tmall Genie, en sorts högtalare som fungerar som personlig assistent. Till den kan gästerna säga om de vill ha vatten eller något annat.

Livestreaming: En tydlig trend i år är att allt fler produkter säljs via livestreaming. Det vill säga att en värd står och pratar om en produkt medan människor följer sändningen live, för det mesta i en app i mobilen. Under sändningen kan konsumenterna skicka in kommentarer om produkten och handla medan de fortsätter titta.

– Social kommunikation är en viktig del av shoppingen. Det handlar om att ha kul, säger Zhao Yuanyuan, chef för plattformen Taobaos livestreaming.

Alibabas handelsplats Taobao har värdar som sänder live i åldrarna 19 till 110 år, den senare säljer jordbruksprodukter. Drivor av produkter ligger utanför de små boxarna på Alibabas campus där livesändning pågår. Inte sällan är det kända människor som passar på att sälja sina egna märken. När den amerikanska tv-stjärnan Kim Kardashian West lanserade sin parfym live i Kina fick hon 13 miljoner tittare. Hon sålde slut på lagret efter bara några minuter. Taobao fick förra året in 100 miljarder yuan, 140 miljarder kronor, på försäljning via livesändningar.

Partiet: I Kina är näringslivet och politiken sammanflätat sedan 20 år. För företagare är det helt avgörande med politiska kontakter på olika nivåer. Nio av tio av landets mest förmögna personer har kopplingar till Kommunistpartiet och Alibabas grundare Jack Ma är inget undantag. Michael Evans, tidigare hög chef på Goldman Sachs, tvekade dock aldrig när Jack Ma ringde och lockade honom till Alibaba. Goldman Sachs var en av de tidiga investerarna i Alibaba och Michael Evans känner Jack Ma sedan länge. Han tycker regimen till viss del är stödjande mot bolaget.

– Men vi är ett väldigt stort företag och det finns också stora förväntningar på hur vi kan stödja Kina. Titta på vad vi gör i landsbygdsområden och hur vi försöker vara så inkluderande för små företag och konsumenter som möjligt.