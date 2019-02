Välj en digital brevlåda som passar dig – det skiljer dem åt

Kivra:

• Anslutna användare: 90 myndigheter och kommuner. Har över 15.000 företag.

• Säkerhet: All data är krypterad och lagras i Sverige.

• Postutskick: Skickar automatiskt ut när nya företag och myndigheter ansluter sig till deras system. Användaren kan därefter gå in och aktivt välja bort företag eller myndigheter.

• Notiser: Via e-brev, eller via pushnotis om man har appen från Kivra nedladdad.

• Meddelanden: Du kan endast svara på din post.

• Uppladdning av egna dokument: Ja. Du kan själv ladda upp viktiga avtal och dokument.

• Företagsbrevlåda: Ja.

• Ångerrätt: Tjänsten går att avsluta när som helst. Innan allt raderas finns alla dina dokument tillgängliga i 45 dagar.

•Ägandeform: Ägs av investmentbolaget 41an Invest, FAM (Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal.

Digimail

• Anslutna användare: 90 myndigheter och kommuner. Har flera företag, oklart hur många.

• Säkerhet: Alla data lagras krypterade på säkerhetsklassade servrar i Sverige.

• Postutskick: Skickar automatiskt ut när nya företag och myndigheter ansluter sig till deras system. Användaren kan därefter gå in och aktivt välja bort företag eller myndigheter.

• Notiser: Via e-brev, eller via pushnotis om man har den digitala brevlådans app nedladdad.

• Meddelanden: Du kan endast svara på din post.

• Uppladdning av egna dokument: Ja. Du kan själv ladda upp viktiga avtal och dokument.

• Företagsbrevlåda: Ja.

• Ångerrätt: Det går att avsluta när som helst. Men efter avregistreringen krävs det att du inte loggar in på sju dagar. Därefter försvinner all din post.

• Ägandeform: Ägs av Bring, som är en del av Posten Norge-koncernen.

E-boks:

• Anslutna användare: 90 myndigheter och kommuner. Har drygt 60 företag.

• Säkerhet: All data sparas i en säker datacentral i Danmark.

• Postutskick: Skickar endast ut ny digital post efter att konsumenten godkänt avsändaren.

• Notiser: Via mejl eller sms.

• Meddelanden: Du kan endast svara på din post.

• Uppladdning av egna dokument: Ja. Du kan själv ladda upp viktiga avtal och dokument.

• Företagsbrevlåda: Har det inte än så länge inte – tjänsten kan bara användas av privatpersoner och enskilda bolag.

• Ångerrätt: Avregistrering går enbart efter att du raderat allt innehåll som finns i din digitala brevlåda.

• Ägandeform: Ägs av Postnord tillsammans Nets.

Min myndighetspost:

• Anslutna användare: 90 myndigheter och kommuner.

• Säkerhet: All data lagras på säkerhetsklassade servrar i Sverige.

• Postutskick: Skickar automatiskt ut när nya företag och myndigheter ansluter sig till deras system. Användaren kan därefter gå in och aktivt välja bort företag eller myndigheter.

• Notiser: Via mejl eller sms.

• Meddelanden: Användare kan bara skicka meddelanden mellan sig och andra användare i digitala brevlådan.

• Uppladdning av egna dokument: Nej.

• Företagsbrevlåda: Ja.

• Ångerrätt: Om du inte vill få meddelanden digitalt kan du välja att inaktivera din brevlåda. Du kan fortfarande gå in och ta del av dina gamla meddelanden, men din myndighetspost får du på papper.

• Ägandeform: Svenska staten.