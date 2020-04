Klädaffärerna slår igen – vilka kedjor blir kvar?

Knappt en månad efter att MQ kastat in handduken för dotterbolaget Joy meddelas att även moderbolaget sätts i konkurs. Klädkedjan har länge haft stora problem med försäljningen och efter pandemins påverkan ville banken inte längre hjälpa till med finansieringen.

– Det känns oerhört sorgligt att hamna i den här situationen. Vi hade mycket positivt på gång, säger MQ:s vd Ingvar Larsson till DN.

I november lanserades klädkedjans nya koncept Marqet – ett försök till att förnya varumärket där butiker och sortiment skulle fräschas upp. Men projektet hann knappt ta fart.

– Vi såg fram emot höstens sortiment och hade mycket på gång inom ramen för Marqet. Det är långa ledtider inom vår bransch. Tyvärr han vi inte visa upp det, säger Ingvar Larsson.

Ingvar Larsson presenterar lanseringen av Marqet i november 2019. Foto: Jonas Lindkvist

Konkursen följer efter Mellby Gård-ägda kedjorna Flash och Dea Axelssons och The Shirt Factory i vågen av konkurser. Dessutom ska flera stora företag genomgå rekonstruktioner, däribland Intersport, Polarn och Pyret, Digital Inn, Löplabbet och Lindex-ägaren Stockmann (som inte ska påverka Lindex).

Ola Nevander, detaljhandelsanalytiker på HUI Research, säger att krisen driver på den utveckling som redan fanns med färre aktörer och större andel näthandel. Han tror att landskapet inom handeln efter utbrottet av covid-19 kommer präglas av färre aktörer.

– Företag med stort kapital som har råd att investera i att uppdatera affärsmodeller för att hålla sig relevanta har ett försprång. Det är också viktigt att ha skalfördelar i inköp och centrala funktioner, säger Ola Nevander.

I UC:s konkursstatistik som baseras på den första halvan av april framgår att 3,1 detaljhandelsbolag per dag väntas gå i konkurs under april, 74 procent fler än under samma månad i fjol.

– Just nu är situationen lurig. Inom framför allt modehandeln har man tappat så mycket försäljning att fullt friska och livskraftiga företag riskerar att slås ut på grund av likviditetsbrist, säger Ola Nevander.

Vilka aktörer överlever?

– De som länge har arbetat med att uppdatera affärsmodeller för att anpassa sig till bland annat digitaliseringen och som har lyckats hitta en tydlig nisch, där de är relevanta för en viss typ av konsumenter, säger Ola Nevander.

Delar av e-handeln har en bra framtid men också den växande lågprishandeln, säger han.

– Om vi går in i en lågkonjunktur blir konsumenterna mer priskänsliga. Det är troligt att vi får se en ökad polarisering, där mellanprissegmentet blir ännu mer pressat, säger Ola Nevander.

Ola Nevander Foto: Björn Mattisson

Var fjärde butik inom sällanköpshandeln har tappat 60 procent av försäljningen, enligt Svensk handel. Tre av tio företag anger att de bara klarar två månader till med nuvarande förutsättningar.

Heminredning, byggvaruhandel och de delar av elektroniksortimentet som kan kopplas till hemarbete har klarat sig bättre medan kläder, skor, sport- och fritid och elektronik i stort klarat sig sämre, enligt Svensk handels chefsekonom Johan Davidson. I en enkät som arbetsgivarorganisationen gjort svarar över en tredjedel av hushållen att de minskat konsumtionen av sällanköpsvaror i fysisk butik. Var femte konsument anger att förändringarna i köpmönster kan bli bestående.

– Det indikerar att förändringarna kan bli mer långsiktiga än själva krisen. Vad det troligen betyder är att många kommer fortsätta handla mer på nätet. I det ligger också att resandet kan förändras och att möten sker på annat sätt, säger Johan Davidson.

Svensk handels chefsekonom Johan Davidson.

Med statligt stöd kan företagen överleva längre. Men regeringens krispaket med korttidspermitteringar och hjälp att täcka hyreskostnaden, där staten går och och betalar 25 procent av hyran, har brister, anser Johan Davidson.

– I de rapporter vi får in från handlare framgår att både systemet för korttidspermitteringar och hyreslättnader har kraftiga problem att nå fram. Det är allvarligt när omsättningen fortsätter vara låg och likviditetsproblemen stora, säger han.

