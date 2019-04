Klädkedjan JC har ansökt om konkurs

Företaget, som länge brottats med ekonomiska problem, avbröt i onsdags sin företagsrekonstruktion. Företaget har ett 30-tal butiker och cirka 250 anställda, skriver Breakit.

I konkursansökan som skrevs under 24 april och som DN tagit del av framgår det att advokat Per Näslund som i februari 2019 förordnades till företagsrekonstruktör för bolaget kommer att agera konkursförvaltare för JC.

I den ansökan om rekonstruktion som inkom i februari framgick det att klädkedjan hade nya skulder på nästan 200 miljoner kronor och redan under 2018 hade två nu nedlagda konkursansökningar mot sig.

JC såldes av företaget Retail and brands till kinesiska Denim Island 2013, men fick under 2018 nya ägare efter att ha genomgått en rekonstruktion under 2016-2017. JC hade 112 butiker i Sverige i samband med Retail and brands försäljning – en siffra som hade minskat till 42 i september 2018.

Texten uppdateras.