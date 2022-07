Klas Eklund: Det går inte att kompensera folkhushållet för krig

VAL 22

– Det finns en grundläggande missuppfattning om att staten ska kompensera mig som medborgare för att ett krig pågår någon annanstans, fortsätter Klas Eklund, känd som SEB:s chefsekonom, i dag ekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Serie. Skiftet i ekonomin Efter många års frånvaro – inflationen är nu tillbaka och det med besked. I en serie ska DN beskriva varför vi fått tillbaka inflationen och vad den kommer att göra med våra ekonomier. Hur skiftet i ekonomin slår mot världens fattigaste länder, och vad förändringen betyder för handeln, företagen och privatpersoner i olika länder.

Intervjun med Klas Eklund är första delen i serien. Visa mer

– Varifrån ska de resurserna komma? Politiker kan självklart välja ut vissa grupper och låta andra grupper betala för en del av de prioriterade gruppernas ökade kostnader, men man inte lova till höger och vänster att nu ska vi ersätta alla för kriget.

Klas Eklund skakar på huvudet.

– Det är som om människor har glömt att vi lever i en ganska otäck verklighet. Krig gör folk fattigare! Uppstår brist på olja, gas och livsmedel går priserna upp och det blir dyrare att leva.

Själv fyller han 70 år nästa vecka och har suttit i eller nära den svenska ekonomins epicentrum i 40 år.

– Man ska inte tro att vi har nått botten ännu. Det kommer att skaka och hoppa ett tag till. För fastigheter kan det ta uppåt ett år innan köpare och säljare hittar nya jämviktspriser medan börserna brukar agera snabbare.

Klas Eklund är mer rädd för att finanspolitiken vittrar sönder i ett gytter av löften som inte hänger ihop, bortom valet, pandemin och kriget i Ukraina, än att årets vallöften ska motverka Riksbankens räntehöjningar för att få ned inflationen. Foto: Elin Åberg

Klas Eklund varnar för inflationschock och räntehöjningar, men är mer orolig för segregationen i Sverige och de klyftor som den för med sig.

– Den är den svenska ekonomins verkliga utmaning. Inte om bensinen kostar 25 kronor litern eller huruvida Riksbanken ska höja räntan 50 eller 75 räntepunkter på nästa möte.

Han var med och skapade dagens budgetdisciplin efter den svenska ekonomins kollaps i den stora 90-talskrisen:

– Jag har inget emot utgifter utanför budgeten. Jag är emot utgifter utanför budgeten som inte gör samhällsnytta. Att hysta ut en tusenlapp till alla i landet som äger en bil förbättrar på intet sätt Sveriges energiförsörjning, infrastruktur, utbildningssystem eller klimatomställning.

Han tror inte årets valfläsk riskerar att slå undan benen på Riksbankens räntehöjningar:

– Jag är mer rädd för att finanspolitiken vittrar sönder och samman i ett gytter av löften som inte hänger ihop – långt bortom valet, pandemin och kriget i Ukraina.

Så vad är det som händer nu?

– 90-talskrisen var för Sverige en mer brutal kris än den vi ser nu. Den var hemmagjord och skapade en krismedvetenhet som gjorde det politiskt lättare att genomföra strukturella förändringar. Nu är enorma krafter i rörelse – samtidigt – i hela världsekonomin: kontinentalplattorna flyttar på sig.

Klas Eklund syftar på att världen går från fred till krig, från fallande till stigande räntor, från låg inflation till hög och från globalisering till handelskrig och protektionism.

Enligt honom har världsekonomin drivits av Kinas produktion av billiga varor tack vare billig arbetskraft, som tryckt ned västvärldens inflation och räntor till rekordlåga nivåer. År efter år i 35 år.

– Nu kan den perioden vara slut.

Vi går från just in time-produktion till just in case-produktion

De underliggande förändringarna väntas skaka världsekonomin i dess grundvalar:

– Vi går från just in time-produktion till just in case-produktion.

Produktionsfilosofin just in time handlar om att producera och leverera exakt mängd varor i exakt rätt tid, vilket förutsätter korta och säkra ställtider.

Klas Eklund tar en bil som exempel.

– En bil består av tusentals komponenter, som länge tillverkats på många olika håll – där det varit billigast – och sedan skeppats fram och tillbaka tills man har fått ihop en hel bil. Så kommer det inte att se ut i framtiden. Brist på halvledare och högteknologi samtidigt som USA och Kina försvårar handeln med varandra gör att globaliseringen backar. Företag kan inte längre producera olika delar beroende på var det är billigast utan måste i första hand säkra sina leveranser – just in case-produktion, som kostar mer.

Tillverkning i Volvo Cars fabrik i Torslanda Foto: Adam Ihse/TT

Kan digitalisering och robotar öka produktiviteten och på så vis motverka en bestående högre inflation?

– Kanske. Företagen kommer att skynda på robotiseringen för att hålla nere kostnaderna. Samtidigt står vi inför en ny teknisk revolution, där ai, artificiell intelligens, är central.

Maskiner har ersatt muskelkraft i århundraden.

– Det som händer nu är att ai, appar och algoritmer ska ersätta mänsklig tankekraft. Nu ska tjänstesektorn automatiseras, vilket reser jättefrågor för framtidens arbetsmarknad eftersom de flesta i dag arbetar inom tjänstesektorn.

– Förr läste man sina år på universitet och sedan var man ”klar”. Det blir man inte i dag. Människor behöver utbilda sig hela yrkeslivet, och bli mer rörliga.

Omvandlingen går rasande fort. Industrialisering och flytten från landsbygd till städer pågick i årtionden. Pandemins övergång från kontor till hemarbete tog några veckor, om ens det.

Klas Eklund är inte särskilt orolig för att robotar ska ta över jobben.

– Jag tror heller inte att en maskin ersätter en människa. Däremot kommer vissa moment i en människas arbete att bit för bit ersättas av maskiner.

– Min poäng är att mänskliga behov hela tiden tar sig nya uttryck. Samtidigt som en del behov och rutiner kan automatiseras kommer andra behov, både befintliga och nya, att behöva mer mänsklig arbetskraft, säger Klas Eklund under DN:s intervju i bostaden i Stockholm. Foto: Elin Åberg

Men en sak är svår att ersätta: umgänge och mänsklig kontakt.

– Min poäng är att mänskliga behov är oändliga och elastiska, och hela tiden tar sig nya uttryck. Samtidigt som en del behov och rutiner kan automatiseras kommer andra behov, både befintliga och nya, att behöva mer mänsklig arbetskraft.

Till exempel inom vård, skola, barn- och äldreomsorg, polis och försvar.

– Även präster. Själasörjare är svårt att ersätta med en algoritm.

Klas Eklund har skrivit ett tjugotal böcker, däribland läroboken Vår ekonomi. Kollegorna på advokatbyrån har länge kallat honom för Doktor Gloom (ungefär Dysterkvist).

– På senare tid har de övergått till Doktor Doom (ungefär undergångsdoktorn), men de medger också att jag ofta har haft rätt, säger han och citerar den svenska folksjälens ekonomiska synsätt ur den borgerliga politikern Henrik Åkermans bok Julaftonsteoremet från 1975:

”I valet mellan bättre sjukvård och en ytterligare semesterresa till Mallorca, väljer svenskarna båda delarna.”

Klas Eklund Ålder: Fyller 70 år den 16 juli. Bakgrund (urval): Ekonomie licentiat vid Handelshögskolan i Stockholm. Sakkunnig och planeringschef på finansdepartementet och statsrådsberedningen under s-profilerna Olof Palme, Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt. Därefter opolitisk chefsekonom på Posten och framför allt på SEB (1994-2007) för att sedan 2018 vara ekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling. Han har skrivit ett tjugotal böcker, däribland läroboken Vår ekonomi, som statsminister Magdalena Andersson (S) har beskrivit som ”en klassiker” och riksbankschefen Stefan Ingves som ”en utmärkt introduktion till ekonomi”. Den finns även som Youtube-kanalen ”Klas förklarar” för elever på högstadiet och gymnasiet. Boken väntas komma ut i ännu en reviderad upplaga nästa år. Visa mer