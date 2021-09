Klimatforskarnas tågdilemma på lantstället

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Han slår sig ner i trädgården till familjens släktgård Nordstuga i värmländska Bålstad, en dryg mil från norska gränsen. Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet och en tungviktare inom sitt område.

– Som vi lever i dag så lägger vi den framtida klimatkostnaden på barnen, säger han.

Det svåra är att förklara så folk förstår.

Klimatpedagogik är ett ämne som hans son Erik Sterner har forskat på.

– Forskningen visar att det är det vi kan minnas, det vi kan relatera till, som vi kan ta till oss, säger Erik.

Tillsammans med kollegor har han utvecklat ett kortspel, Klimatkoll, som går ut på att placera in kort på rätt plats på en skala utan att titta på svaret på baksidan.

Erik visar en norsk variant av spelet. Snabbtåg Oslo-Trondheim tur och retur kostar 0-5 kilo koldioxidekvivalenter, dieselbil 100 kilo och flyg 250 kilo.

Bild 1 av 2 Erik Sterner har utvecklat kortspelet Klimatkoll som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur olika val påverkar klimatet. Foto: Börge Nilsson Bild 2 av 2 Kortspelet Klimatkoll. Foto: Börge Nilsson Bildspel

– Det blir ofta diskussion om de egna valen när man spelar. Då fungerar det pedagogiskt, säger han.

Familjen tillbringar mycket tid i värmländska Bålstad. Men idyllen hotas av ett nytt järnvägsspår där klimatet är ett bärande argument. Restiden mellan Oslo och Stockholm ska kortas till under tre timmar och få en miljon flygresenärer att ta tåget. Projektet lobbas av bolaget Oslo-Sthlm 2.55 som ägs av kommuner och regioner längs bansträckningen. Största delen av sträckan går längs befintliga spår som ska byggas ut och rustas upp.

Två nya banor ska ge snabbare regional pendling och göra Värmlandskommuner till förorter till Oslo. En väntas gå mellan Arvika och norska Lillestrøm.

I Bålstad har kartor över tänkbara dragningar studerats med lupp och jämförts med geografin där två stora sjöar spelar en viktig roll.

Thomas Sterner har gått med i en nystartad Facebookgrupp och förra sommaren hade familjen kritiska synpunkter i en intervju i lokaltidningen Arvika Nyheter.

Bilden av klimatforskarna som kritiserar en klimatsatsning när den hotar deras sommaridyll, är rätt given.

– Jag har haft väldigt kluvna känslor kring detta som du säkert anar, säger Erik Sterner.

– Jag har haft som mål att hålla isär det privata och det miljöpolitiska. Jag är normalt sett positiv till järnväg, särskilt befintlig, och skeptisk till flyg, särskilt på korta sträckor, säger Thomas Sterner.

Järnvägssatsningen har brett politiskt stöd. I mars gav norska stortinget sin regering i uppdrag att undersöka linjeval och finansiering. I april meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att Sverige också är med.

Moderatledaren Ulf Kristersson ansåg redan i mars i en intervju i Svenska Dagbladet att länderna skulle börja förhandla. Han räknade med en totalkostnad på 60 miljarder, varav Norge står för en tredjedel. I jämförelse med de nya stambanor för snabbare höghastighetståg, som Moderaterna inte vill ha är det småpengar.

Än vet ingen om spåret ska gå förbi Bålstad.

– Det finns inga lokaliseringsstudier. Vi har tittat på sju olika korridorer för att göra en kostnadsberäkning, det är allt, säger Jonas Karlsson som är vd på lobbybolaget Oslo-Sthlm 2.55.

Att i princip vara för något bara det inte drabbar en själv brukar kallas Nimby – Not in my back yard – en beskrivning som Thomas Sterner värjer sig mot.

Thomas Sterner, professor i klimatekonomi vid Göteborgs universitet, tvivlar på att en planerad snabbtågsbana som passerar familjens släktgård skulle vara klimatsmart. Foto: Börge Nilsson

– Jag vill inte hamna i det läget att jag tycker en sak professionellt och en annan privat. Men jag vill se en ordentlig utredning av om det finns ställen som drabbas i mindre utsträckning. Alla alternativ måste prövas noga, säger Thomas Sterner.

Snabbtåg på gården vill han inte ha. Precis som för de som gärna flyger till Thailand på semester, gillar fossilbilar och helst njuter av naturen utan vindkraftverk, så innebär klimatkrisen en personlig uppoffring.

En beståndsdel i de teorier om handlingskompetens som Erik Sterner använt i sin forskning är att ta till sig eller avfärda själva problemet. Som att bestämma sig för att klimatkrisen inte är så allvarlig.

– Det gör inte vi. Klimatet är oerhört viktigt, säger Thomas.

En annan är att värdera själva åtgärden. Är den här nya järnvägsdragningen verkligen bra för klimatet?

I april presenterade bolaget Oslo-Sthlm 2.55 en klimatanalys som hävdar att klimatvinsten av resandet på den nya järnvägen redan efter fem år kan ha ätit upp den negativa påverkan som själva byggandet innebär.

Erik och Thomas tycker att analysen är rätt ytlig och ifrågasätter beräkningarna på flera punkter. De har inte detaljstuderat projektet professionellt, men betonar att det behövs en omfattande hållbarhetsanalys.

De har en rad argument till varför det kanske inte blir någon klimatvinst.

Nya tågsträckningar är dyra, ger ökade utsläpp under byggtiden och hotar orörd natur med effekter på klimatet.

Jobbresorna kan bli färre när pandemin lärt oss använda videomöten.

Elin Sterner med My i famnen får en bit banankaka av Thomas Sterner. Hans son Erik och dottern Lo, 2, har redan fått. Mamma Lena som kom med kakan säger att hon blev rent förbannad när hon fick höra talas om att en ny snabbtågslinje kan komma att passera gården i framtiden. Foto: Börge Nilsson

Flyget ingår dessutom i EU:s system för utsläppsrätter där även Norge är med. Om Osloflyget köper utsläppsrätter minskar utsläppen någon annanstans i Europa.

– Det ger inte full effekt, men det finns en förväntad effekt av det, säger Thomas Sterner.

Och kanske skulle miljarderna göra större nytta om de satsades på koldioxidlagring så att den tekniken snabbare kan bli till nytta för hela världen.

Erik landar ändå mest i resonemanget att en elektrifiering av flyget kan ha kommit så långt när den nya järnvägen ska stå klar 2035 att klimatvinsten är borta. Jonas Karlsson, VD för bolaget Oslo-Sthlm 2.55, kontrar med att volymen är så stor, 1,4 miljoner flygresor per år, att ingenting kan konkurrera ut en effektiv tågförbindelse.

Om du har fel då, Erik? Om det bästa alternativet för klimatet är just ett nytt snabbtåg som passerar er släktgård?

– Det är surt rent privat. Men om det är det bästa man kan göra av de pengarna, so be it, säger Erik Sterner.

För klimatforskaren Erik Sterner med dottern Lo, 2, är Bålstad ett paradis han helst vill bevara. Foto: Börge Nilsson

Nytt snabbtåg mellan Stockholm och Oslo Före pandemin dominerade flyget mellan Stockholm och Oslo med 1,4 miljoner resenärer per år. Tåget, som haft 200 000 resenärer, tar cirka fem timmar. Planer på ett nytt snabbtåg som ska få ner restiden till under tre timmar har sedan 2015 lobbats av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB. Det ägs av Karlstads kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Tidsgränsen ska klaras med 4–5 stopp, en hastighet på max 250 km/h och en rakare bansträckning. Två nya bandelar planeras. Nobelbanan, sju mil mellan Kristinehamn och Örebro, och Gränsbanan, drygt nio mil mellan Arvika och Lillestrøm utanför Oslo. I övrigt ska befintlig räls byggas ut och rustas upp. Tågsträckningen har tidigare utretts av norska Høyhastighetsutredningen 2010-2012. Svenska Trafikverket gjorde 2017 en åtgärdsvalsstudie. Enligt båda ländernas regeringar ska den nya banan nu utredas på allvar. Källa: Oslo-Sthlm 2.55 Visa mer

Thomas Sterner Nationalekonom och professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet. Har publicerat över 125 vetenskapliga artiklar. Huvudsakligt forskningsintresse är diskontering, alltså beräkning av framtida kostnader och nyttor, samt hur styrmedel för miljö och klimat bäst ska utformas. Har varit gästforskare, chefsekonom och gästprofessor vid ett stort antal internationella universitet. Visa mer

Erik Sterner Forskare vid Göteborgs universitet. Disputerade 2018 på avhandlingen ”Climate change: Models, metrics and Meaning Making”, som belyser allmänhetens förståelse för hur klimatfysiken ser ut och hur kunskapsnivån påverkar ens åsikter om klimatpolitik, som acceptansen för hårdare styrmedel. Har också intresserat sig för klimatpedagogik samt utvecklat kortspelet Klimatkoll. Visa mer

