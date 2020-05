KO om sin roll under krisen: ”När ska konsumenterna få stöd om inte nu?”

I september 2016 tillträdde Cecilia Tisell som ny konsumentombudsman. Sedan dess har allmänhetens frågor om rättigheter ständigt varit många. Men med inställda evenemang och avstannad flygtrafik svämmas nu myndigheten över av frågor om vilka rättigheter man som konsument egentligen har. Cecilia Tisell jämför situationen med Eyjafjallajökulls utbrott 2010, då hon själv arbetade som domare vid Vänersborgs tingsrätt, men slår snart fast att den rådande situationen är helt unik.

– En sån här pandemi och konsekvenserna har vi aldrig varit med om förut. Vanligtvis rusar efterfrågan på vårt stöd i höjden om något enskilt flygbolag gått i konkurs, men nu handlar det om så mycket mer. Det är en väldigt speciell situation, säger Cecilia Tisell.

I måndags gick Konsumentverket ut med ett pressmeddelande, där man bland annat förkunnade att:

”Många företag och organisationer försöker förmå konsumenterna att acceptera ett presentkort, en voucher eller ett löfte om att evenemanget istället hålls vid ett senare tillfälle – men Konsumentverkets ståndpunkt är tydlig: konsumenten har rätt att få pengarna tillbaka.”

Konsumentverket kan emellertid inte tvinga företagen att betala tillbaka till konsumenterna. Den makten ligger istället i Allmänna reklamationsnämndens och domstolens händer. Men trots att myndigheten saknar sådana möjligheter är Konsumentverket en kraftfull instans, menar Cecilia Tisell.

– Vår erfarenhet är att bolag vill göra rätt för sig. Cirka 80 procent av bolagen rättar sig frivilligt när vi påpekar brister. När de inte rättar sig kan vi gå till domstol.

Konsumentombudsmannen kan också själv utfärda förelägganden mot företag som bryter mot marknadsföringslagen eller avtalsvillkorslagen. Det innebär att Cecilia Tisell kan förbjuda ett företag att använda viss marknadsföring eller vissa avtalsvillkor, och tvinga företag att lämna viktig information i sin marknadsföring.

Samtidigt som många kunder står utan pengar sinar även bolagens kassakor kvickt när samhället står stilla. Över 2.000 företag gick i konkurs i april, och många andra kämpar för sin överlevnad. Branschorganisationen för landets resebyråer och researrangörer, SRF, menar att nio av tio resebyråer i Sverige är på väg mot konkurs, enligt SVT Nyheter. Men Cecilia Tisell tycker inte att företagens krackelerande ekonomi är någon ursäkt för att inte betala tillbaka pengar till kunder som ber om det.

– Reglerna tar helt och hållet sikte på att skydda konsumenternas intressen. Det är ett svårt läge för alla nu, men samtidigt: när ska konsumenterna få stöd om inte nu? Alternativet är att företagen hjälps på konsumenternas bekostnad, och det är inte rimligt.

Eftersom så många ringer under coronakrisen har myndigheten intensifierat sin informationsspridning. På hemsidan Hallå Konsument förmedlar myndigheten information om konsumenters rättigheter under coronakrisen. Under mars månad ökade besöken på hemsidan med 80 procent. I april var ökningen 33 procent. Vecka 12 hörde 2.800 personer av sig till Konsumentverket med frågor, vilket är ett nytt rekord. 45 procent av frågorna var kopplade till coronaviruset.

Men det är inte bara återbetalning av pengar som gäckar kunderna. Under coronakrisen har Konsumentverket mottagit 298 anmälningar relaterade till coronaviruset. 257 av dessa berör vilseledande marknadsföring.

– Det handlar om fall där företag försöker göra business av folks rädsla. Man marknadsför kosttillskott som enligt företagen motverkar coronaviruset, och hygien- och städartiklar med liknande syfte, säger Cecilia Tisell.

I nuläget har Konsumentverket inlett tio tillsynsärenden avseende sån vilseledande marknadsföring, varav ett har tagits hela vägen till domstol.

– Jag kan inte påstå att jag är förvånad över att företag försöker utnyttja situationen, nej. Inom hälsoområdet är det gott om sådan här marknadsföring där olika produkter påstås bota allt från eksem till cancertumörer. Man utnyttjar folks rädsla och utsatta situation.

Kan det inte vara svårt att tyda vilken reklam som är vilseledande?

– Nej, snarare tvärtom. Reglerna är i dessa avseenden väldigt tydliga. Om ett bolag gör gällande att ett kosttillskott har en viss effekt måste de bevisa det vetenskapligt.

Vad bör man som konsument tänka på när man vill ha tillbaka pengar?

– Främst vilka rättigheter man har. Det är A och O. Man har rätt att acceptera en voucher eller liknande om bolaget erbjuder det, men man ska veta att man har rätt att kräva tillbaka pengarna om man hellre vill det.

Vad bör man som företagare tänka på när man avkrävs pengar från en konsument?

– Man ska känna till sina skyldigheter gentemot konsumenten. Bara för att det är kärva tider ändras inte lagen, utan skyddslagstiftningen och konsumenternas rättigheter gäller även nu.

