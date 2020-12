Kommunal och Metall hoppar på las-uppgörelsen

Svenskt Näringsliv välkomnar att Kommunal och IF Metall anslutit till överenskommelsen. Den ska bland annat ge stöd till utbildningar på heltid i upp till ett år med 80 procent av lönen, exempelvis för omställningar. Svenskt Näringsliv hoppas att fler förbund bestämmer sig för att ansluta till denna överenskommelse.

Visstidsanställda ska få bättre villkor och kostnaderna för uppsägningar ska minska. Anställningsskyddet ska stärkas samtidigt som arbetsgivare ska beredas större möjligheter till flexibilitet. Tanken är också att det ska bli lättare att driva ärenden för enskilda som tycker att de blivit orättvist uppsagda, enligt parterna.

Ett sätt som visstidsanställdas villkor ska stärkas är att perioder mellan anställningar ska kunna räknas in i anställningstiden, det vill säga att man snabbare når gränsen för tillsvidareanställning. Människor inom bemanningsbranschen ska dessutom erbjudas fast anställning efter att man arbetat för samma arbetsgivare i minst 24 månader.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger att omställningsvillkoren, som för övrigt ska få utnyttjas tre gånger under arbetslivet, har varit en viktig fråga i förhandlingarna. Förbundets medlemmar har många gånger råkat illa ut i olika teknikskiften eller när arbetsförutsättningarna ändrats på andra sätt. Det här betyder inte att IF Metall har lämnat walk over i las-frågan säger ordförande Marie Nilsson i en kommentar:

– Problemen med otrygga anställningar och bristen på kompetensutveckling finns ju fortfarande kvar, och måste fortfarande lösas. Vi behöver vara med och försvara våra medlemmars intressen. Vi kan inte låta de viktiga frågorna om trygghet och omställning lösas av andra. Och vi hoppas att fler LO-förbund ansluter sig.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger att man prioriterat tre frågor under förhandlingarna och att man är nöjd på samtliga tre. Det gäller allmänna visstidsanställningar, sänkt sysselsättningsgrad samt frågan om omställningsmöjligheter och kompetensutveckling.

– Jag är glad att vi äntligen kan förpassa allmän visstid till historieböckerna och att missbruket av ”hyvling” stoppas. Jag vågar kalla det en historisk framgång när vi nu för första gången på flera decennier förändrar las på ett sätt som stärker tryggheten på arbetsmarknaden för medlemmarna i Kommunal. Därmed är denna överenskommelse ett stort steg framåt för jämställdheten, säger förbundsordförande Tobias Baudin.

Kraschade samtal och politisk strid Under september förhandlade Svenskt näringsliv, tjänstemännens PTK och arbetarnas LO om ett nytt huvudavtal för den privata sektorn. Samtidigt remissbehandlades den så kallade Toijerska utredningen om nya arbetsrättslagar, som var ett krav från (C) och (L) i januariöverenskommelsen. Vänsterpartiet hotade fälla regeringen om den utredningen skulle bana väg för nya lagar. Partsförhandlingarna kraschade, men återupptogs i mitten av oktober. då sade LO återigen nej, men PTK och Svenskt näringsliv enades. Därefter avfördes Toijerutredningen och utgångspunkten blev i stället partsöverenskommelsen som utretts vidare under samråd på arbetsmarknadsdepartementet. Visa mer

Texten uppdateras.