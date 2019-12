Konflikten trappas upp: Inget C More för Com Hems kunder

– Vi har helt enkelt inte längre rätt att visa C More via Com Hem. Det är en följd av släckningen, skriver TV4:s presschef Charlie Forsberg i ett sms till DN på tisdagsmorgonen.

Beskedet kommer en knapp vecka efter att Com Hem släckte TV4-kanalerna för sina kunder - motsvarande en tredjedel av Sveriges hushåll enligt företaget.

På C Mores hemsida hänvisas Com Hems kunder nu till att kontakta företaget vid problem. Men Louise Ekman, presschef för Com Hem och Tele2, hänvisar tillbaka till TV4.

– Gällande frågor om C More så får jag hänvisa dig till TV4, skriver hon i ett sms till DN.

Konfliken beror på att parterna inte kunnat enas om ett nytt avtal. Tele2 menar att man länge försökt få till förhandlingar om nya rättigheter i samband med att man under nästa år ska digitalisera sina tjänster för 1,6 miljoner hushåll.

TV4 menar att Tele2 inte vill betala för de nya rättigheterna och enligt Tele2 har man inte erbjudits några konkreta prisförslag. Det 11 december släckte Com Hem TV4-kanalerna för sina kunder.

De två parterna möttes på nytt under måndagskvällen, men på tisdagsmorgonen saknas ännu besked om eventuella framgångar.

– Vi hade ett långt möte med Telia igår kväll. Med respekt för detta, och förhoppning om fortsatta förhandlingar så kan vi inte dela mer information än så i nuläget, skriver Com Hem:s Louise Ekman i ett sms.

– Jag kommenterar inte enskilda möten. Återkommer om jag har något nytt att berätta, skriver TV4:s Charlie Forsberg i ett sms.

