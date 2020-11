Konsumentverket: Resebyråer brister i sin kommunikation

I våras stod det klart att kunder som fått sina planerade flygresor inställda på grund av coronapandemin skulle ha möjlighet få pengarna tillbaka. Men vilka regler som gäller när man som kund bokat en flygresa via en mellanhand i form av en resebyrå, är inte självklart för alla. Vem är egentligen ansvarig för att rätt information förmedlas och att pengarna kommer tillbaka – flygbolaget eller resebyrån där man bokat resan?

Konsumentverkets (KOV:s) jurist Maja Lindstrand menar att det kan vara svårt för konsumenten att veta vart man ska vända sig när man bokat en resa via en resebyrå som ställs in.

– Många konsumenter tror att resebyrån är motparten, så är det inte. Resebyråerna kan förmedla, men det är flygbolaget som ska betala tillbaka pengarna. Därför kan man vända sig direkt till dem för att begära tillbaka pengarna, vilket alla inte är medvetna om, säger Maja Lindstrand.

Konsumentverket har startat ett tillsynsärende mot Svenska Resegruppen, efter misstankar om att de brister i sin information mot kunder. Foto: Oyvind Lund

Men trots att det är flygbolaget som ska bära ansvaret, är det av största vikt att resebyrån kommunicerar med kunden och förmedlar rätt information, menar Maja Lindstrand. Konsumentverket har under året fått in stora mängder klagomål från kunder som varit missnöjda och känt sig vilseledda när de bokat via resebyråer.

Ett av de resebolag som KOV under året fått in mest anmälningar mot är Svenska resegruppen/Etraveli, som bland annat äger resesajten Supersavertravel. Fram till den 1 september hade KOV mottagit 133 anmälningar mot företaget. Under samma period hade konkurrenterna Ticket och Travellink 60 respektive 66 anmälningar mot sig.

– Svenska resegruppen sticker ut i vår statistik. Det är många av deras kunder som hör av sig till oss, säger Maja Lindstrand.

Eftersom KOV fått in många anmälningar mot företaget under året, misstänker de att kommunikationen och informationen mot kunderna inte fungerat enligt förväntan. Nu har de startat ett tillsynsärende mot Svenska resegruppen, för att kartlägga situationen.

Enligt Claes Tellman, kommunikationschef på Svenska Resegruppen, har de under året haft kontakt med Konsumentverket.

– Vi har en bra och kontinuerlig dialog med Konsumentverket. Vi har nyligen haft möte med dem om ärendet och vi kom gemensamt överens om att de skall återkomma med konkreta punkter gällande det de vill att vi skall förbättra, skriver Claes Tellman i ett mejl.

Han fortsätter.

– Vår största utmaning i dag är de långa väntetiderna för kundens återbetalning och att en majoritet av kunderna tror att vi har deras pengar, när flygbolaget faktiskt har dem, skriver Claes Tellman.

Han menar att alla personer inom Svenska Resegruppen som kan arbeta med bokningar nu gör det, vissa upp till sju dagar i veckan. De har också utbildat personal som annars har andra uppgifter, för att hjälpa till i arbetet.

– I samband med coronapandemin uppstod det över en natt ett enormt tryck med många tiotusentals ärenden att omedelbart hantera. Detta i kombination med långa väntetider på svar från flygbolagen har lett till att kunderna ofta fått vänta länge på svar, skriver Claes Tellman i mejlet.

Det här har du rätt till När ditt flyg blir inställt till följd av coronapandemin, och det omfattas av EU-regler, har du alltid rätt till något av följande alternativ: – Ombokning till nästa möjliga flyg eller till ett senare tillfälle – Återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja Även om man bokat en flygresa via en resebyrå är det flygbolaget som ska betala tillbaka pengarna. Flygbolaget kan inte neka dig återbetalning på grund av pandemin. Visa mer

