Konsumentverket startar utredning mot SAS

Konsumentverket fick in 168 anmälningar mot SAS under perioden 1 januari – 15 augusti i år. Klagomålen handlar om att det har varit svårt att komma kontakt med SAS kundtjänst och att det inte gått att få hjälp när flyg ställts in. Anmälningarna är utspridda över tidsperioden, men flest har skett i samband med sommarens pilotstrejk.

– Vi ser att det kommer en stor klump med anmälningar nu på grund av strejken, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket inleder nu en utredning för att se om SAS har brutit mot konsumentskyddande lagstiftning. SAS behöver nu bland annat ge information om hur passagerarna informerats om störningar i flygtrafiken, hur hanteringen om ombokningar och återbetalning gått till och hur lång tid det har tagit i genomsnitt att få tillbaka pengarna för inställda flyg.

Senast den 5 september ska SAS ha kommit in med ett yttrande till Konsumentverket. Därefter ska myndigheten avgöra om det krävs några åtgärder.

– Först avvaktar vi SAS svar, där de ska skicka in en hel del material. Då får vi ta ställning till om vi behöver någon ytterligare kontakt, säger Maja Lindstrand.

Anna Sandell, presschef på SAS, säger att det extrema läget i somras är anledningen till anmälningarna.

– Vi har varit i en extraordinär situation givet den 15 dagar långa strejken där 30 000 passagerare var påverkade dagligen. Vi har fått in extremt många ärenden kopplade till strejken. Det kommer ta tid för oss att gå igenom dem. Vi har satt in alla resurser vi har för att hantera ärendena, säger hon.

Hur ser ni själva på hur ni hanterat situationen?

Anna Sandell, presschef på SAS Sverige Foto: SAS

– Det handlar om väldigt många ärenden som vi gör allt vi kan för att hantera.

Vad vill ni säga till resenärer som inte fått tillbaka pengar eller som kanske inte ens har kunnat komma i kontakt med er efter att ha fått semesterresan inställd?

– Vi ber om ursäkt att det kommer ta tid, men vi kommer att gå igenom alla ärenden så fort vi kan och de kommer att få den ersättning de är berättigade, säger Anna Sandell.

