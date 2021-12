Körförbud i centrum och vinterstopp – elsparkcyklarna får nya tuffa regler

Efter ett par års vridande och vändande på hur Göteborg ska hantera elsparkcyklarna, har politikerna nu landat i ett antal nya beslut.

I juni infördes särskilda p-platser, ett påpekande om att de inte får hindra framkomligheten och en lista på platser där de inte alls får lämnas. På gågator infördes maxfarten sex kilometer i timmen.

I september beslöt fullmäktige att företagen måste betala kommunen 100 kronor per fordon och månad. Avgiften sorteras in under kategorin ”uthyrning av oregistrerade fordon”. Därtill en markupplåtelseavgift på 2 400 kronor per kvadratmeter och år.

Blerta Hoti är trafikpolitiker och kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

De besluten följde kort efter att Socialdemokraternas kommunalråd Blerta Hoti sagt att hon vill förbjuda elsparkcyklarna i staden helt om det inte blir en skärpning.

Medan Stockholm beslutat gå från 25 000 elsparkcyklar till max 12 000 från och med 1 februari räknade man i Göteborg i somras med att runt 10 000 fyller gator och torg. Nu är de omkring 5 000.

Brunnsparken i centrala Göteborg är en plats där mängder av gångtrafikanter måste samsas med bussar, spårvagnar – och elsparkcyklar. Foto: Lars Näslund

En majoritet av partierna i trafiknämnden beslutade att klubba samtliga förslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade lagt på bordet. I ett par av dem ville Allianspartierna gå en annan väg.

Bland besluten som röstades igenom:

● Företagen ska säkerställa att de i sina system kan införa körförbud i Brunnsparken och andra högtrafikerade kollektivtrafikområden.

● Man ska i dialog med företagen säkerställa att påverkade förare att inte kan köra elsparkcykeln, exempelvis genom körförbud på vissa tider eller genom tekniska lösningar.

● Förvaltningen ska i dialog med företagen utreda hur körförbud under 1 december – 31 mars kan införas, om det råder vinterväglag.

● Dessutom ska det tas fram fler tätt belägna parkeringszoner.

Exakt när skärpningarna träder i kraft är ännu inte klart, först ska ett skarpt förslag arbetas fram utifrån politikernas direktiv.

Elsparkcykel i Göteborg. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Medan Allianspartierna tidigare skrivit att de vill se en upphandling med ”ett tak både på antal företag och elsparkcyklar som får ta gatorna i anspråk”, har Socialdemokraterna talat om att ”detta utgör ett akut problem som behöver åtgärdas omedelbart.”

S distriktsordförande i Göteborg Mattias Jonsson har i en motion i riksdagen valt ett liknande språkbruk: Regeringen måste ”se över regelverket” för att ”stävja den kaotiska situationen och bringa någon sorts ordning på städernas gator och torg”.

Kommunernas egna möjligheter att fatta beslut om elsparkcyklarna har sina begränsningar. Men Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg Jonas Attenius tycker att det räcker en bra bit.

– Kommunen kan ställa krav på företagen och sätta press genom att vi bestämmer antalet utplacerade sparkcyklar och en avgift för varje sparkcykel.

Kommer de nya åtgärderna inte att räcka talar Attenius i likhet med partikollegan Blerta Hoti om totalstopp.

– Om inte företagen uppfyller kraven är vi socialdemokrater beredda att sätta maxantalet till noll, vilket i praktiken skulle innebära ett förbud, säger han.