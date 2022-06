Kortare köer när Arlanda öppnade Terminal 4

Resenärer som missar sina flyg och personal som kallas in från andra flygplatser – kaoset på Arlanda har pågått i veckor. Eva och Michael de Jong firar sin 20-åriga bröllopsresa och är på väg till Italien med storfamiljen. Planet går vid 12-tiden men paret är på plats redan klockan åtta. Med elva personer i sällskapet vill de vara på plats i god tid för att hälsa och slussa vidare familjemedlemmarna. Flygbolagets öppningstider för incheckningsdiskarna behöver de inte anpassa sig till.

– Vi har inget bagage att checka in utan åker bara med handbagage, säger Eva de Jong.

Resan bokades i mars, innan kösituationen på Arlanda blev problematisk. Michael de Jong anser att kommunikationen varit förvirrande.

– Swedavia säger att man ska vara ute i god tid men inte komma för tidigt. Det hade varit bättre om de rekommenderade alla att vara på plats tre timmar innan. Vår resa är inte speciellt dyr, men tänk om man hade planerat en långresa som var väldigt dyr, och sedan missar planet, säger han.

Vid åttatiden hade köerna lättat. Foto: Jonas Lindkvist

På Arlanda öppnades på onsdagsmorgonen ännu en terminal för att förbättra kösituationen. Det öppnades även en gångpassage mellan terminal 4 och den högt belastade terminal 5, som gör det möjligt att röra sig mellan terminalerna även innanför säkerhetskontrollen.

Swedavia förklarar köerna med personalbrist. Under pandemin sades många upp från Avarn Security, företaget som sköter säkerheten på Arlanda. När resandet nu kommit igång igen är kontrollerna underbemannade. Med den nya terminalen och ett stort antal personer under utbildning är förhoppningen att situationen ska förbättras.

Under onsdagsmorgonen har ett 30-tal avgångar som skulle ha gått från terminal 5 i stället gått från terminal 4. Det är primärt Ryanair och några avgångar från Norwegian som avgått från terminal 4.

– Vi allokerar löpande om flygbolag, säger Charlotte Ljunggren, marknadsdirektör på Swedavia och fortsätter:

– Primärt handlar det om att vår underleverantör rekryterar ett stort antal nya medarbetare. Swedavia rekryterar in 150 medarbetare och Avarn har 70 personer under utbildning. Avarn har också 100 personer som väntar på att få sin registerkontroll godkänd hos Transportstyrelsen.

Någon timme senare var det återigen köer vid terminal 4. Foto: Jonas Lindkvist

Har ni märkt någon skillnad under morgonen?

– Det har fått effekt nu på morgonen. Vi har en bättre balans nu när vi har en ny terminal öppen. Vi omdirigerar resenärer när vi ser att det är kö på terminal 5.

Har köerna varit kortare?

– Det har varit kortare köer nu på morgonen.

Är det samma bemanning som i går?

– Nej, det är det inte. Det är flera nya personer. Avarn Security har rekryterat personer. I tillägg till det har vi ytterligare ett säkerhetsföretag inne som hjälper till i säkerhetskontrollen som är registerkontrollerade. Vi har adderat personal. Redan i november såg vi att det här högsceniariot skulle inträffa och då påbörjade vi våra rekryteringsinsatser, säger hon.

Hur många fler jobbar i dag jämfört med i går?

– Det är fler som jobbar i dag än i går. Det toppas per timme, eller per minut. Mina kolleger här borta i gula västar står och dirigerar om…

Men i kontrollerna?

– Ja, det är fler personer. Det är svårt att säga timme för timme.

Charlotte Ljunggren, marknadsdirektör på Swedavia. Foto: Jonas Lindkvist

Kunde ni inte förutse den här situationen?

– Vi har god erfarenhet eftersom vi har bedrivit flygplatser i många år. Efter två års dvala är det ett normalt sett väloljat maskineri som ska starta upp. I vanliga fall är det drygt 20 000 personer som arbetar på Stockholm Arlanda. Vi konstaterade tidigt att det här högscenariet skulle inträffa. Vi påbörjade stora rekryteringsinsatser och det fortsätter vi att göra. Vi har haft utmaningar med att det varit ledtider på tolv veckor att göra en säkerhetsprövning. Det är extremt viktigt att vi registerkontrollerar, men vi har fint samarbete med både Transportstyrelsen, Länsstyrelsen och Säpo.

Borde man inte se till att det finns personal innan man säljer flygbiljetter?

– Flygbiljetter säljer flygbolagen, vi får in volymerna till oss, vi ser att det är en stark efterfrågan som kommer. Vi vet att under sommaren kommer stora resemånader. Vi började rekrytera tidigt. När vi rekryterar konkurrerar vi med alla andra, men vi har en ledtid på upp till tolv veckor när personal ska bli registerkontrollerade. Under den tiden tappar vi medarbetare till andra aktörer som också är ute på marknaden och rekryterar. Där har vi utmaningen.

Inför sommaren rekommenderar hon resenärer att vara på plats tre timmar innan flygets avgång. Den största belastningen är tidigt på morgonen, många plan går vid 07-tiden på morgonen. Men längre resor med mycket bagage kan kräva längre mer tid än en kortare inrikesresa.

– Fundera över vilken typ av resa du ska göra och titta på flygbolagets rekommendation, säger hon.

