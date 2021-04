Kostnadsökningar pressar SKF:s vinst

På börsen är det tummen ned. SKF-aktien faller med nästan 3 procent i den inledande handeln.

SKF-aktien hade inför rapporten gått upp med nästan 14 procent sedan årsskiftet.

”Efterfrågan har ökat gradvis sedan svackan under andra kvartalet 2020. Försäljningen förväntas fortsätta öka och under andra kvartalet i år komma upp i nivåer som före covid-19, det vill säga i linje med försäljningen under andra kvartalet 2019”, skriver vd Alrik Danielson i vad som blir hans sista kvartal som SKF-chef.

SKF redovisar en justerad vinst före skatt på 2.586 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 1.856 miljoner kronor motsvarande period 2020.

Rörelseresultatet ökade justerat till 2.789 miljoner kronor, trots att kostnadsökningar och valutaeffekter åt upp cirka 1,3 miljarder kronor enligt SKF:s avgående vd Alrik Danielson.

Resultatet låg i linje med förväntningarna. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en justerad vinst före skatt på 2,6 miljarder kronor, enligt en sammanställning av prognoser från Refinitiv.

Omsättningen uppgick till 19 865 miljoner kronor, jämfört med 20 085 miljoner kronor ett år tidigare. Förväntningarna låg på 19,7 miljarder.

”Försäljningen var betydligt högre i Latinamerika och Asien och relativt oförändrad i Europa och Nordamerika”, skriver Alrik Danielson i en kommentar.

Han tillägger att SKF nu vidtar åtgärder, både inom industri- och fordonsverksamheten, för att kompensera för stigande insatskostnader.

Problemen med negativa valutaeffekter väntas fortsätta även i andra kvartalet, och beräknas av SKF då landa på minus 400 miljoner kronor jämfört med fjolårets andra kvartal.

