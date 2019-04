Kött av ärtprotein ska in på Nasdaq-börsen

Beyond Meats produkter, som bland annat säljs hos dagligvarukedjan Whole Foods och på restaurangkedjan TGIF, gav under de nio första månaderna av 2018 intäkter på 56,4 miljoner dollar. Det innebar att försäljningen mer än fördubblades jämfört med motsvarande period året före, men räckte inte till vinst. För niomånadersperioden blev facit en förlust på 22,4 miljoner dollar.

Bolaget räknar med att rörelsekostnaderna och investeringarna kommer att öka betydligt under överskådlig framtid, men hoppas samtidigt att produktkategorin ”alternativt kött” på sikt kommer att växa till en mångmiljardindustri och ta betydande marknadsandelar från köttindustrin, som omsätter cirka 1.400 miljarder dollar globalt.

Huvudingrediensen i Beyond Meats produkter är ärtprotein, som bolaget köper från Kanada och Frankrike. Bolagets strategi är inte att rikta marknadsföringen specifikt till veganer och vegetarianer, utan att placera produkterna i livsmedelsbutikernas kötthyllor och på så sätt få kunderna att prova dem.

Beyond Meat planerar att ta in upp till 184 miljoner dollar i samband med noteringen, som enligt CNN Money väntas ske i början av maj.