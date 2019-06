Kraftig inbromsning av byggandet av bostäder

Just nu: spara 50%

Under 2019 uppskattas antalet byggstarter till 49.000. Det är en minskning på 11 procent jämfört med i fjol. Det framgår i en rapport från Boverket som presenterades under tisdagen. Under 2020 väntas minskningen fortsätta när byggstarterna beräknas till 46.500. I Stockholm kommer bara hälften så många bostäder byggas under 2019 som under 2017, enligt prognosen som gjorts med statistik från SCB.

”Fallet för byggandet av bostadsrätter följer på kreditåtstramningar för både hushåll och bostadsutvecklare. Mest påverkad förefaller marknaden i Stockholmsregionen vara” står det i rapporten.

Ungefär hälften av de nya bostäder som byggs under 2019 kommer att vara hyresrätter, men även här har det skett en minskning. Detta kan främst kopplad till att projekt ligger på is efter osäkerhet kring investeringsstödet, enligt rapporten.