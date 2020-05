Kraftig ökning av konkurser att vänta under sommaren

Redan nu är det fler anställda i företag som försöker undvika konkurs genom rekonstruktion än vad som var fallet under hela 2019.

Att konkurserna ökar, trots de massiva stöd som regering och riksdag beslutat om, är ofrånkomligt, men enligt Johan Kreicbergs behöver många av stöden förlängas för att undvika en kraftig ökning av antalet konkurser under sommarmånaderna.

Han har utgått från de tio procent av företagen, oftast mindre, som anger att de har tappat minst 75 procent av sin omsättning på grund av krisen. Dessa företag kallar han ”stillastående”.

Kreicbergs har koncentrerat sig på företag med en omsättning på minst en halv miljon kronor. Därefter har han gjort simuleringar efter hur stor del av företagens fasta kostnader som stöden ger dem.

Han har inte tagit med hyresrabatterna, eftersom de är begränsade till ett visst antal bolag i vissa sektorer. Däremot är sådant som det så kallade omställningsstödet och korttidspermitteringarna med i modellen.

Det visar sig att stöden är ”framtunga”. De ger mest effekt under mars och april då stödet ger företagen i genomsnitt 65 procent ersättning för sina fasta kostnader. Men redan under maj månad sjunker ersättningsnivån.

– Under maj kan du göra lite mer med korttidspermitteringarna och dra ner arbetstiden till 20 procent, från tidigare bara 40 procent.

– Men då har du inget omställningsstöd och den totala effekten blir att företagen går från att ha fått 65 procent av stilleståndskostnaderna täckta till 51 procent, säger Kreicbergs.

Därefter sjunker nivån till 43 procent i juli och i augusti till 32 procent.

Och det är just den sjunkande nivån på ersättningen som gör att han drar slutsatsen att konkurserna kommer att öka. Från en nivå strax under tusen i mars och april till att vara uppe i runt 1.500 per månad under sommaren.

– Och räknat med de som gick i konkurs under januari och februari, så är det absolut inte orimligt att räkna med 10.000 företag i konkurs fram till slutet av augusti - och vi brukar ha 6.000 under ett helår, säger han.

Johan Kreicbergs beräkningar utgör ett scenario och inte en prognos. Men han kan peka på en oroande trend som styrker bilden – alla företagsrekonstruktioner.

Redan är företag med 7.000 anställda satta i rekonstruktion – mot drygt 5.000 för helåret 2019. Grafen här intill är tydlig – ökningen fortsätter vecka för vecka.

Och rekonstruktioner brukar leda till konkurser.

– Man får vara nöjd om bara hälften av företagen i rekonstruktion slutar i konkurs. Men jag skulle säga att det handlar om någonstans mellan 50 och 75 procent som slutar där, säger Kreicbergs.

Hans slutsats är att så länge restriktionerna – som att stanna hemma, att hålla distans och att avstå från resor – är i kraft måste stöden därför fortsätta över sommaren. Annars, menar han, är risken att hans scenario blir en prognos.

