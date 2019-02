Inflationstakten på årsbasis sjönk från 2,2 procent till 2,0 procent i januari. Så sent som förra veckan hade Riksbanken spått att den skulle landa på 2,4 procent och genomsnittet för marknadsanalytikernas gissningar var 2,3 procent.

Reaktionen lät inte vänta på sig - kronan försvagades omedelbart mot den amerikanska dollarn och euron.

Skälet är att placerare tror att den räntehöjning som Riksbanken flaggat för i höst inte blir av. Då blir också kronan mindre intressant jämfört med andra valutor.

Reaktionen blev mycket kraftig. Kronan försvagades med 13 öre mot dollarn och vid lunchtid stod den i 10:41 kronor för en dollar. Så svag har inte kronan varit mot dollarn sedan hösten 2002.

Mot euron var försvagningen 14 öre och den noterades vid samma tidpunkt till 10:61.

Tidigare har utländska placerare sålt kronan; det är de inhemska som har hållit emot. Men med de nya inflationssiffrorna säljer även de valutan.

– Man kan säga att det finns ett uppdämt inhemskt behov av att sälja kronan och då får den ytterligare stryk, säger Annika Winsth.

Men är det ändå inte en överreaktion?

– Kronan ska inte ligga på de här nivåerna. Men det är en reaktion på att det blir väldigt svårt för Riksbanken att höja räntan i höst.

– Vi har länge sagt att den höjningen hänger löst. Frågan är när Riksbanken kan höja räntan nästa gång.

Banken SEB ändrade i sin prognos och tror nu att nästa höjning från Riksbankens sida kommer först i april nästa år.

– Vi är i en spiral där alla fördelar som vi hade när Sverige gick bättre än andra länder är borta och så har vi en inflation som kommer in lägre än förväntat och en centralbank som flaggar för att det dröjer, påpekar Winsth.

– Och nu tror marknaden att det dröjer ännu längre - då får man den här reaktionen.

Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, menar även hon att sannolikheten för att Riksbanken höjer i höst är nu lägre än den var tidigare.

Hon skjuter in sig på Riksbankens prognosmiss. Banken spådde så sent som i förra veckan att inflationen skulle ligga på 2,4 procent i januari. Nu blev det i stället 2,0. Tanken var annars att inflationen skulle komma ner senare under året.

– Om den går ner redan nu och alla förväntar sig att den kommer att fortsätta ner, blir det svårare för Riksbanken att säga att inflationen kommer att ligga kvar på två procent i genomsnitt, säger Breman.

– Nu måste de få siffror som går åt andra hållet, tillägger hon.

Swedbank kommer dock inte att ändra i sin ränteprognos än. Breman vill avvakta ytterligare information under de kommande månaderna.

