Kraftigt höjda avgifter för bostadsrätter nästa år

Fakta. Höjda avgifter

Avgiften för en genomsnittlig bostadsrätt på 68 kvm är 4 082 kronor per

månad.

Mellan 2019 och 2022 ökade månadsavgifterna med 1,3 procent per år, från 640 kronor per kvm 2019 till 664 kronor per kvm 2022.

En genomsnittlig bostadsrättsförening har cirka 75 procent av bundna lån och 25 procent har rörliga. Det innebär att endast 25 procent av

ränteeffekten slår igenom direkt, och resterande effekt uppkommer när lånen löper ut.

Källa: Allabrf.se