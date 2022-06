Kraftigt lyft på Stockholmsbörsen

Inför öppning kom beskedet att Hexagons vd Ola Rollén byts ut mot Paolo Guglielmini vid årsskiftet. Rollén föreslås istället bli styrelseordförande i bolaget. Marknaden reagerar positivt på beskedet och aktien stiger med 3,5 procent.

Atlas Copco meddelade innan börsen öppnade att bolaget köper upp kinesiska vakuumpumptillverkaren Shandong Jinggong Pump. Någon köpeskilling har inte offentliggjorts, men aktien stiger med nära 4 procent i den inledande handeln.

I Asien stängde Tokyobörsens Topix-index på plus 1,1 procent och Nikkei 225 på 1,4 procent. Hongkongbörsen handlas på plus 2,1 procent och börserna i Shanghai och Shenzhen på plus 0,9 respektive 1 procent.

I fredags tog Wall Street ett glädjeskutt efter att en undersökning från universitetet i Michigan visade på något lägre inflationsförväntningar bland konsumenter i USA än väntat.

Det i sin tur fick investerarna att spekulera i att centralbanken Federal Reserve inte kommer att höja styrräntan lika kraftigt som man tidigare trott.

Artikeln uppdateras