Kreditkort spärras när användare shoppar utan hänsyn till klimatet

– Detta är världens första patenterade koldioxidspärr som kan träda i kraft när du når din CO2-gräns med ditt kreditkort, säger Mathias Wikström på företaget Doconomy.

Doconomy är en svensk ”impact tech” startup som tar fram digitala verktyg för att öka förståelse kring klimatpåverkan. Deras koldioxidberäkningsmodell, Åland index, används för närvarande i 18 länder och är tillgängligt för 360 miljoner användare, via bland annat banker, kreditinstitutioner och betalningsleverantörer.

– Innan klimatmötet i Glasgow i oktober vill vi ha nått en miljard användare.

Med hjälp av koldioxidgränsen kan man hålla koll på hur man ligger till gentemot klimatmålen. Man kan även sätta spärr på sina utsläpp. Foto: Privat

Ursprunget till indexet finns, såsom namnet antyder, att hitta i det lilla självstyrda landskapet Åland i Finland. 2015 var Wikström och kollegan Johan Pihl med sin dåvarande reklamfirma anställda av Ålandsbanken för att utveckla deras miljökonto. Där fick de möjligheten att sätta upp ett innovationslabb där Åland Index och klimatkreditkortet föddes.

– Ålandsbanken valde att ersätta alla sina kort med klimatkreditkortet. Det var en väldigt modig strategi, ingen annan bank hade gjort något sånt, säger Pihl.

Med denna erfarenhet startade Wikström och Pihl företaget Doconomy med Åland Index som grund. Indexet bygger på transaktionskoder som visar var du handlat och hur mycket du spenderat.

– Med hjälp av klimatdata har vi kategorins totala utsläpp och då kan man räkna ut hur stor andel din konsumtion är av den, säger Wikström.

Wikströms och Pihls förhoppning och plan är att göra tjänsten mer specifik för att kunna gå ner på detaljnivå.

– Åland index blev starten på en dialog kring påverkan, men det ger inte en komplett bild av ditt klimatavtryck, därmed inte heller dina fulla möjligheter att reducera det, säger Pihl.

Doconomy utvecklar nu även en kompletterande tjänst som ska göra det enklare för konsumenter att proaktivt göra informerade köpbeslut.

Fakta. Så mycket utsläpp orsakar våra inköp - De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i Sverige är cirka 82 miljoner ton. - De delar i den privata konsumtionen som påverkar klimatet mest är livsmedel, transporter, boende samt kläder och skor. Källa: Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket (vissa siffror från 2018, då senaste konsumtionsbaserade statistiken kom ut) Visa mer

– Den heter 2030 Calculator och möjliggör för företag att redovisa exakta utsläpp för produkter och tjänster, säger Pihl.

Men blir det inte bara så att de företag som inte är hållbara struntar i att redovisa?

– Ja, det kan vara så, men om mindre, nya varumärken börjar ta större andelar av marknaden för att de är transparenta kring påverkan, då kommer konkurrenter vara tvungna att göra det samma. Det genererar en tydlig konkurrensfördel för hållbar produktion, säger Pihl.

Doconomys grundtanke med att mäta konsumtionens påverkan på planeten har från början varit att utbilda människor kring deras individuella avtryck, konstaterar Mathias Wikström och Johan Pihl som i dag är samarbetspartners med bland annat FN och WWF. Foto: Privat

Hur följer ni upp vilken effekt det här utsläpps-”kvittot” har för den enskilde konsumenten?

– Dels arbetar vi med våra egna data drivna insikter, dels har vi pågående samarbeten med både Misum (Mistra Center of Sustainable Markets) här i Stockholm vid Stockholm School of Economics (SSE) och University of Oxford, säger Wikström.

Som det ser ut just nu finns det ganska lite forskning på hur effektiva såna här typ av real-tids klimatkalkylatorer verkligen är, men Pihl och Wikström tror på att kunskap är en förutsättning för hållbar beteendeförändring.

– Redan i dag har vi samarbetspartners där över 20 procent av användarna hävdar att de genom vår tjänst både förstått och reducerat sin påverkan.

Siffran de hänvisar till står att finna i Ålandsbankens årsredovisning 2020 där 23 procent av deras premium- och private banking kunder i en undersökning uppgett att användningen av Åland index påverkat deras konsumtionsvanor.

Doconomys grundtanke med att mäta konsumtionens påverkan på planeten har från början varit att utbilda människor kring deras individuella avtryck, konstaterar Wikström och Pihl som i dag är samarbetspartners med bland annat FN och WWF.

– Vi vill med datadrivna metoder hjälpa konsumenten förstå sitt klimatavtryck bättre, och göra mer informerade val, säger Pihl.

Fakta. En genomsnittlig svensk... ... släpper ut cirka 8 ton CO2e per år – vilket är 8 gånger mer än vad 1,5-gradersmålet tillåter (Naturvårdsverket, 2020). Visa mer

