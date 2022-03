Kriget i Ukraina har påverkat Klarnas vd på djupet

Budskapet som gick ut till de 5 000 anställda på den svenska betaljätten Klarna var tydligt.

”Vi älskar er, vi tycker att ni är fantastiska. För oss är vi inte definierade av vårt land, etnicitet, färg eller historia. Varenda en av oss är individer och det som verkligen definierar oss är våra egna individuella handlingar.”

Meddelandet är undertecknat Klarnas grundare och vd Sebastian Siemiatkowski med team.

Klarna har ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina, men däremot medarbetare från båda länderna inom organisationen. Personer som nu arbetar tillsammans och ser sina länder drabba samman med död och förstörelse i krigets spår.

Enligt UNCHR har över 2,5 miljoner människor flytt Ukraina sedan Rysslands invasion.

I meddelandet betonar ledningen att det är en man, inte ett land, som har tagit det oacceptabla beslutet.

”Hans handlingar är inte era. Vi kan inte föreställa oss hur svårt det är för er att bevittna detta”.

Sebastian Siemiatkowski säger till DN att Klarna vill skicka budskapet om att grundförutsättningarna alltid måste vara att bedöma människor utifrån deras egna handlingar och förutsättningar.

Han berättar att situationen varit svår och utmanande för en del anställda med rysk bakgrund.

– Man kan inte dra folk över en kam bara för att någon råkar ha en viss etnisk bakgrund eller viss koppling till ett land och därmed per automatik ska behandlas på ett annat sätt, säger Sebastian Siemiatkowski.

Sebastian Siemiatkowski berättar att han är väldigt berörd av det som utspelar sig i Ukraina. Hans föräldrar lämnade Polen under 80-talet, och under sin uppväxt fick han höra berättelser om hur hans släkt slogs för frihet och demokrati under andra världskriget.

Han berättar att han stundtals känner sig frustrerad över att han inte gör mer.

– Ibland kan jag känna att jag bara borde åka dit. Jag skäms lite grann för att jag inte gör mer och när jag pratar runt med folk känns det som att det är fler än jag som tänker så. Det är lätt att bara sitta och tycka saker på nätet. Det här är människoliv och ett hot mot demokratin. Det snurrar i huvudet på en att man skulle vilja göra så mycket mer, det är supersvårt.

Sebastian Siemiatkowski, Klarnas vd. Foto: Anette Nantell

Under kriget har mycket fokus riktats mot hur Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj leder sitt land. Han har stannat kvar istället för att fly, kommunicerat personligt med omvärlden och ingjutit hopp i sin befolkning.

– Det här ledarskapet har imponerat otroligt på mig. Man försöker hela tiden skicka en tydlig signal till ryska folket. Man försöker uppmuntra och särskilja på ledarskapets beslut och deras. Det måste ändå var den bästa förutsättningen vi har för att konflikten ska ta slut, säger Sebastian Siemiatkowski.

Klarna har sedan starten 2005 växt till en internationell storspelare som värderas till hundratals miljarder kronor. Under förra året uppgick rörelseintäkterna till 13,7 miljarder kronor och förlusten skrevs till nära 7,1 miljarder kronor.

Utöver att driva Klarna engagerar sig grundaren även i välgörenhet och driver stiftelsen Siemiatkowski Foundation tillsammans med sin fru Nina Siemiatkowski, som står bakom välgörenhetsappen Milkywire.

Nu matchar Klarna alla interna donationer till Ukraina och Sebastian Siemiatkowski uppger att han arbetar med ett separat volontärprojekt, som han dock inte kan säga mer om i nuläget.

Han konstaterar samtidigt att frågan om välgörenhet kan vara komplex.

– Vilka organisationer ska man donera till, är det bra eller dåligt? Det kommer upp många svåra frågeställningar.

Under kriget har fokus riktats mot teknikens möjligheter och risker. Teslas grundare Elon Musk har exempelvis skickat Starlink-terminaler till Ukraina och kryptodonationer har flödat in i landet. Det pågår ett digitalt krig med ett svårnavigerat informationsflöde där det kan vara svårt att skilja sanning från lögn.

Sociala medier utgör samtidigt viktiga kanaler för att nå ut och Sebastian Siemiatkowski menar att de kan ha spelat en viktig roll i att få politikerna att våga ta beslut.

I början av konflikten reagerade han bland annat på att statsminister Magdalena Andersson flaggade för att Sverige inte kommer vara ett stort mottagarland för ukrainska flyktingar.

– Till att man helt plötsligt visar en helt annan ambitionsnivå och vågar fatta mycket tuffare beslut. Att det skett en sådan enorm omsvängning har lett till att jag reflekterat över om det till viss del beror på det enorma stöd som visats från folket via sociala kanaler, säger Sebastian Siemiatkowski.