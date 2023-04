Krisdrabbade SAS ska ta in nytt kapital

Under natten har SAS meddelat att man nu tar nästa steg i räddningsplanen som går under namnet ”SAS Forward”. Bolaget ska nu lämna in ett yrkande till en amerikansk konkursdomstol i New York i anslutning till det så kallade Chapter 11-förfarande, det vill säga en rekonstruktionsprocess, som bolaget nu befinner sig i.

”Potentiella investerare kan lägga bud för att i en ledande roll, eller tillsammans med andra investerare, förvärva ägarandelar i ett rekonstruerat SAS. SAS kommer att fortsätta sin verksamhet och tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt under hela processen”, skriver SAS i pressmeddelandet.

Jacob Pedersen, analytiker vid danska Sydbank och som följer flygbolaget, påpekar för nyhetsbyrån Ritzau att beskedet inte är överraskande med tanke på att SAS tidigare flaggat för att man behöver mer kapital. Den stora frågan är i stället vem som nu ska skjuta till pengarna?

– Kapitalfonden Apollo Global Management som har hjälpt SAS med ett stort lån är ett troligt alternativ. Den danska staten kommer också göra vad man kan för att öka sin ägarandel, säger han till Ritzau.

Riskkapitalbolaget Apollo meddelade förra hösten att man man gick in som ny finansiär i SAS och då med motsvarande 7,1 miljarder kronor.

I samband med den senaste delårsrapporten redovisade SAS en förlust på 3,6 miljarder kronor. Trots det utsatta läget som bolaget befinner sig i så höjer man nu den ekonomiska prognosen. För räkenskapsåret 2025/26 räknar SAS med intäkter på 58 miljarder kronor jämfört med 49 miljarder i den prognos som lades fram förra hösten. Rörelsemarginalen tros samtidigt uppgå till 9–10 procent jämfört med 6–8 procent i tidigare prognos.

