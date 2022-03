”Kriser ökar risken för korruption”

Kanske börjar relationen med att man gör affärer tillsammans. Gemensamma fritidsintressen gör att allt mer umgänge sker utanför jobbet. Affärsrelationen har blivit privat. Det är i sådana sammanhang korruption ofta uppstår i Sverige, enligt Hayaat Ibrahim.

– Det handlar ofta om att gränserna mellan det privata och professionella suddas ut, säger hon.

Sedan drygt ett år tillbaka är Hayaat Ibrahim generalsekreterare för Institutet mot mutor, IMM. Nyligen hamnade hon även på Dagens Industris årliga lista över näringslivets mäktigaste kvinnor.

IMM arbetar med att informera och sprida kunskap om korruption till företag, myndigheter och allmänheten. I Sverige är jäv, svågerpolitik och andra typer av intressekonflikter den vanligaste formen av korruption, berättar Hayaat Ibrahim.

Fram till 1990-talet var mutor avdragsgillt. I dag är det otänkbart, säger Hayaat Ibrahim. Foto: Thomas Karlsson

– När det blir dags att omförhandla ett avtal väljs kompisen, eftersom det är så trevligt att kombinera jobb med nöje, säger hon.

Problemet blir att företag som kan erbjuda en bättre tjänst till bättre villkor till en myndighet väljs bort till förmån för kompisrelationen. Det innebär att skattemedel spenderas på att en eller ett fåtal gynnas, medan övriga missgynnas. Dessutom får medborgarna betala onödigt mycket pengar.

I februari släppte IMM rapporten ”Mutbrottsdomar i Sverige 2021”. Där framgick att mutornas samlade värde under förra året uppgick till 117 miljoner kronor, jämfört med 16,6 miljoner kronor under 2020. Den kraftiga ökningen kan förklaras av att samma aktörer använt sig av samma upplägg flera gånger, men också av att beloppen varit ovanligt höga. Totalt åtalades 61 personer för mutbrott. Händelsen har i många fall skett under ett annat år.

Bland uppmärksammade fall som fanns med i den senaste rapporten fanns exempelvis Statens fastighetsverk, där en chef lät myndigheten betala för privata renoveringar till en kostnad av 3,8 miljoner kronor. Totalt sett uppgick mutorna i målet till drygt 7,6 miljoner kronor. Flera inblandade dömdes till fleråriga fängelsestraff i tingsrätten. Domen är överklagad.

Ett annat uppmärksammat fall som förekommer i rapporten är Telias affärer i Uzbekistan, där Teliachefer friades i hovrätten efter att ha anklagats för att ha betalat mutor till den uzbekiske diktatorns dotter.

I februari i år kom uppgifter om att telekombolaget Ericsson misstänks ha betalat mutor till terrororganisationen IS för att få tillgång till transportrutter. Det var SVT:s Uppdrag granskning som uppmärksammade detta. Fallet kommer sannolikt leda till rättsprocesser framöver.

Foto: Thomas Karlsson

Hayaat Ibrahim avråder inte företag från att göra affärer i länder med en hög grad av korruption. I stället handlar det om hur affärerna sköts.

– Innan företaget går in på marknaden är det nödvändigt att kartlägga vilka utmaningar företaget står inför och hur utmaningarna ska mötas. En sådan aspekt är att det kan ta längre tid att få tillstånd, om inte en muta betalas som gör att det går att få tillstånd på en gång. Sådant måste man ta höjd för i sin strategi och beräkning. Tyvärr slarvar många med detta.

Vad som också stack ut i rapporten var ett och samma företag som erbjudit it-kurser till ett flertal offentliganställda. I samband med kursen erbjöds förmåner som presentkort, surfplattor, spelkonsoler som togs emot av de anställda och sedan användes privat.

Kursen – där ett och samma företag alltså förekommer i flera fall – gjorde att it-sektorn blev den bransch som oftast förekom i mutbrottsdomar, följt av branscherna avlopp och avfall, el och vatten och därefter transport och fordon. Resultatet sticker ut från tidigare år, då det framför allt varit vård- och omsorg, och bygg- och anläggning som tidigare oftast har förekommit i korruptionsfall.

Varför är det så farligt att acceptera en surfplatta från ett it-bolag?

– Om vi vänder på det: mycket av den offentliga sektorn är skattefinansierad och all verksamhet ska bedrivas i medborgarnas intresse. När en utbildning väljs för man själv får en förmån riskerar man att urholka förtroendet för hur verksamheten bedrivs, säger Hayaat Ibrahim.

Risken för korruption ökar i kristider, säger Hayaat Ibrahim. Foto: Thomas Karlsson

– Väljer man det som har högst kvalitet – bästa utbildningen till bästa pris – eller spenderar man skattepengar på något som gör att man själv får en förmån? I större sammanhang innebär det ett ifrågasättande av hela den offentliga makten. Där vill vi inte hamna.

Allvaret ligger i att det anses att den anställda kommer fortsätta köpa kurser genom kursföretaget till följd av förmånen.

Att ge mutor för att vinna en upphandling är vanligt, men också att muta trafikinspektören för att få körkort vid kuggad uppkörning.

– Det är återkommande i princip varje år.

Av domarna från år 2021 och några år tillbaka framgår att den typiska mutbrottslingen är en man i 45–52-årsåldern som har hunnit jobba sig upp, som har makt och en position där det går att komma undan med en del, säger Hayaat Ibrahim.

– Det är någon som vet hur saker fungerar, som andra sällan ifrågasätter eftersom personen många gånger har en chefsposition.

Typiskt sätt arbetar mutbrottslingen inom privat sektor och ger en muta till offentlig sektor.

På Transparency Internationals årliga rankning som mäter den upplevda graden av korruption i ett land hamnar Sverige ofta högt upp och anses generellt vara ett land med en låg grad av korruption. Under 2021 delar Sverige fjärdeplatsen med Norge och Singapore. Men ovanligt många dömdes till mutbrott i Sverige under förra året.

– Korruption ökar i kristider. Det skapas en desperation som gör att även när det finns riktlinjer motiverar man avsteg med att ”vi behöver få det här på plats”. Det kan exempelvis handla om upphandlingar, säger Hayaat Ibrahim.

– Under pandemin var det flera som ifrågasatte hur inköp hade gått till, hur man tilldelat kontrakt, vilka som fått leverera munskydd och den typen av avtal.

Även när det gäller att återstarta en ekonomi finns risker. Som bolag behöver man fundera över vilka korruptionsrisker man utsatts för under den prövande tiden och hur går det att identifiera och hantera dessa i samband med att affärerna sätts igång igen, säger Hayaat Ibrahim.

När intervjun sker är det bara tre dagar sedan Ryssland invaderade Ukraina.

Foto: Thomas Karlsson

– Nu har vi ytterligare utmaningar till följd av vad som sker i öst.

Synen på korruption har förändrats i Sverige. Fram till sena 1990-talet var utgifter för mutor avdragsgillt. Det gick alltså att få skatteavdrag för att betala någon en muta.

– I dag är det helt otänkbart att det skulle vara på det sättet. Bolagen arbetar i dag hårdare med att inte agera korrupt. Vi har många storbolag som finns på komplexa marknader där det finns en hög grad av korruption och dessvärre ser vi att svenska bolag återfinns på topplistan när det gäller böter vid internationell korruption.

Hayaat Ibrahim anser att den svenska synen på korruption i dagsläget är snäv och behöver breddas.

– Det handlar om maktmissbruk, där man utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv och någon annan, säger hon.

En hög grad av korruption har förödande konsekvenser för ett samhälle.

– Det riskerar vår villighet att betala skatt, det kan göra att vi inte litar på varandra, att vi inte litar på myndigheter och kan göra att man inte litar på vad myndigheter och regeringen säger för man har inget förtroende. Och förtroende tar tid att bygga upp.

– Det låter dramatiskt men på sikt riskerar det att urholka demokratin, säger Hayaat Ibrahim.

Fakta. Hayaat Ibrahim. Gör: Generalsekreterare för Institutet mot mutor sedan hösten 2020. Tidigare jobb: Jurist på flera stora advokatbyråer i Stockholm. Utbildning: Jurist- och ekonomexamen från Stockholms universitet. Annat: Har arbetat ideellt för Rädda Barnen, föreningen Folkets Husby och organisationen Somaliland National Human Rights Commission. Bor: I Stockholm Visa mer

