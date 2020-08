Kritik mot inställt högskoleprov: Regeringen måste meddela att det genomförs

Under torsdagen bekräftade Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR) att höstens högskoleprov ställs in. Beslutet fattades efter att myndigheten bedömt att provet inte kan genomföras på ett säkert sätt. Det innebär att det är andra gången i år som provet ställs in.

Högskoleprovet ger framtida högskolestudenter en chans att komma in på utbildningar där betygen inte räcker till. Att den möjligheten uteblir får stora konsekvenser för de som planerat att ta sig in på utbildningar den vägen.

För 23-åriga Linnea Lantz innebär beskedet att studieplanerna får skjutas på framtiden. Under två års tid har hon studerat för att få behörighet till djurskötarprogrammet i Uppsala. För att kunna komma in har hon också lagt ner både tid och pengar på att få ett bra resultat på högskoleprovet.

– Nu får jag sätta livet på paus i ytterligare ett år. Jag har pluggat intensivt hela sommaren och det nya beslutet om att även höstens högskoleprov ställs in resulterar i att det här intensiva pluggandet är bortkastad tid, eftersom kunskaperna måste hållas färska, säger hon.

– Jag tycker det är absurt att man inte kan hitta en lösning för oss, med tanke på hur många andra verksamheter som håller öppet och med tanke på hur lång tid man har haft på sig att utforska lösningar.

Louise Ingemarsson, vice ordförande på Uppsala studentkår, pekar på att ytterligare ett inställt prov skapar orättvisor mellan olika åldersgrupper.

– De som precis tagit studenten från gymnasieskolorna är redan i en utsatt position. De har redan svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Och nu kan de inte vara lika konkurrenskraftiga i sin ansökan till högskolan, säger hon och fortsätter:

– För många som drömmer om en akademisk karriär är högskoleprovet väldigt viktigt och nu tar man bort deras möjlighet lite.

Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad anser att det är fel att ställa in högskoleprovet ytterligare en gång. Han tycker att regeringen borde köra över UHR:s beslut.

– Regeringen måste göra sin egen bedömning och meddela att högskoleprovet ska genomföras i höst och detta snarast, säger Roger Haddad.

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, säger att hon delar frustrationen men att det inte är aktuellt att kringgå myndighetens utredning.

– Regeringen skulle kunna ta ett sådant beslut, men det vore ganska ingripande och jag tycker att man måste problematisera frågan lite mer än så. Alla de 21 lärosäten som är ansvariga för att hålla provet säger samfällt att de inte klarar av att genomföra det i höst, och då måste man lita på det, säger hon.

I juni förra året lämnade UHR en utredning om högskoleprovets eventuella digitalisering till regeringen. Myndigheten uppskattar att digitaliseringen till en början skulle innebära ökade kostnader på ytterligare 20 miljoner kronor per år, men att satsningen skulle löna sig inom 15 år.

– Den visar att det är ett stort utvecklingsarbete, men det låter sig göras. Det är en kostsam utveckling och det är regeringen som behöver bekosta den, säger Carina Hellgren, som är enhetschef på UHR.

Enligt myndighetens beräkningar hade det tagit mellan fyra och fem år att digitalisera högskoleprovet.

– Det är ingen quick fix, men det går att göra och det måste göras för eller senare, frågan är bara när, säger Carina Hellgren.

Matilda Ernkrans menar att digitaliseringen inte diskuterats som en lösning på de problem som finns i samband med pandemin.

– Nej, det har inte varit uppe i den dialog som vi haft, utan dialogen har handlat om att de som är ansvariga för att hålla högskoleprovet ska göra allt de kan för att se till att provet ska kunna genomföras i höst. Och vi har sagt att kan vi från regeringens sida vara behjälpliga så är vi det, säger hon.