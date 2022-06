Kryptobank stoppar uttag efter stor nedgång på marknaden

En bitcoin såldes under måndagsmorgonen för ungefär 25 000 dollar, den lägsta nivån sedan slutet av 2020. Enligt Celsius network har man fattat beslutet på grund av ”det extrema marknadsläget”. Stoppet gäller uttag men också bland annat växlingar mellan olika kryptovalutor.

”Vi har fattat beslutet för att Celsius på lång sikt ska kunna garantera våra förpliktelser vad gäller uttag”, skriver Celsius i ett blogginlägg.

Enligt The Verge fungerar Celsius ungefär som en vanlig bank. Kunder sätter in kryptovaluta för en sparränta som banken sedan använder för utlåning. Till skillnad från traditionella banker omfattas dock inte Celsius av USA:s motsvarighet till den svenska insättningsgarantin. Ungefär 1,7 miljoner kunder påverkas, enligt The Verge.

Även andra kryptovalutor, som ether, har påverkats av måndagens fall. Bitcoinpriset har nu sjunkit med mer än 60 procent sedan en topp i november 2021, när en bitcoin såldes för knappt 68 000 dollar.

Läs mer: När bubblan spricker – vem torkar kryptokillarnas tårar?