Kunden har rätt – pandemin ger pengarna tillbaka

Myndighetens vägledande slutsats innebär att bolag eller arrangörer inte ska klara sig undan med presentkort eller liknande som kompensation.

– Så här tolkar Konsumentverket lagstiftningen, så det är en ståndpunkt och inte en tvingande föreskrift. Kunder får absolut använda myndighetens ståndpunkt med företagen, men vi prövar inte enskilda tvister, då får man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Antalet idrottsevenemang, konserter och resor som ställts in under coronapandemin är gigantiskt. I Sverige och övriga världen är stora folksamlingar inte tillåtna och många länder har olika inreserestriktioner. Resebolag och andra delar av besöksnäringen har liksom kultur- och idrottsvärlden drabbats mycket hårt under coronakrisen.

– Det här är situationer som är svåra för alla involverade, människor blir av med jobb och företag förlorar intäkter. Man får så klart erbjuda vouchers, vad det handlar om är att det ska vara valfritt för konsumenten, säger Maja Lindstrand.

Konsumentverket lutar sig mot paketreselagen, EU:s fyra passagerarrättighetsförordningar och avtalsvillkorslagen. Vad gäller presentkort, vouchers eller andra kuponger hänvisar Konsumentverket till preskriptionslagen och meddelar att giltighetstiden bör vara tio år.