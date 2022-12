Kungens bostadsaffär blev miljonklipp

Rodney Edvinsson pekar på det ståtliga huset i Gamla stan.

– Det var det här huset som kungen köpte för 150 000 daler kopparmynt – det motsvarar 174 miljoner kronor i dagens penningvärde, säger han.

– Bara två år senare sålde han huset för 162 000 daler kopparmynt, eller 188 miljoner kronor i dag, tillägger han.

Kungens klipp gällde det Petersenska huset på Munkbron i kvarteret Aurora – huset har beteckningen Aurora 1. Vi återkommer till detta vackra hus senare.

Rodney Edvinsson är professor i ekonomisk historia och han kan det mesta om huspriser och klipp på husmarknaden i Stockholm de senaste 600 åren. Tillsammans med flera kollegor har han på uppdrag av Riksbanken forskat om just priserna i Stockholm sedan medeltiden och fram till år 2020.

Rodney Edvinsson, professor i ekonomisk historia, är expert på huspriser i Stockholm de senaste 600 åren. Foto: Lars Lindqvist

Den äldsta affären som de har hittat är från 1283, men det är från början av 1400-talet som deras forskning tar egentlig avstamp. Och det seklet, liksom en stor del av det följande präglas av en stagnerande marknad, ja till och med fallande fastighetspriser.

– Det är lite märkligt eftersom Stockholms växer, säger Edvinsson.

Förklaringen ligger i digerdöden, den fruktansvärda pest som under några få år vid 1300-talets mitt dödade en tredjedel av Europas befolkning.

Exakt hur många som dog i Sverige går inte att säga, men klart är att befolkningen radikalt minskade. Det skulle dröja till runt 1600 innan befolkningen nådde samma storlek som innan pesten.

– Det tog alltså väldigt lång tid för befolkningen att återhämta sig och det avspeglas i priserna, säger Edvinsson.

Prisnedgången når en botten runt 1570 när det nordiska sjuårskriget tog slut. Kriget hade varit fruktansvärt dyrt och kungen Johan III finansierade det med att helt sonika ta bort en del av silvret i mynten och ersätta det med andra mynt. Resultatet av detta sätt att ”förfalska” mynten blev inflation.

– Det var det snabbaste sättet som kungarna hade för att finansiera krig – att prångla ut dåliga valutor, berättar Edvinsson

– När myntförsämringen tog slut 1575 växlades 6,5 mark i inflationsmynt mot en mark mot nytt mynt som innehöll lika mycket silver som mynten innan inflationen, fortsätter han.

Det här kommer att upprepa sig under historiens gång: epidemier, krig och inflation orsakar prisras. Inflyttning och fred får priserna att stiga – allt detta i reala termer, det vill säga efter att inflationen räknats bort.

Ett undantag finns dock när det gäller huspriserna under en del av 1600-talet. Trots att Sverige var ett krigförande land under 30-åriga kriget så skjuter priserna fart från 1630-talet.

Det var stormaktstid och Stockholms var huvudstad i norra Europas mäktigaste stat. Befolkningen ökade kraftigt.

– Under 1610-talet låg befolkningen i Stockholm på 10 000-15 000 personer, men runt 1660 fanns det kanske 40 000-50 000 invånare och som mest, på 1680-talet, fanns det 80 000 stockholmare, säger Edvinsson.

1600-talet var en stormaktstid och pampiga hus och palats byggdes i Gamla stan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det är nu som flera av de pampigaste husen byggs, bland dem Petersenska huset. När det stod klart köptes det av drottning Kristina som bara en månad senare skänkte det till en släkting.

Just kvarteret Aurora, med Petersenska huset, eller Aurora 1, och grannen Aurora 2, speglar konjunkturen för fastighets- och bostadsmarknaden under seklernas gång.

Priserna började nämligen falla igen efter 1680 och när Petersenska huset såldes 1686 var prislappen ”bara” 48 000 daler kopparmynt, vilket motsvarar 89 miljoner i dagens penningvärde.

Huset bytte ägare några gånger till innan, det kom i kung Adolf Fredriks ägo. Och 1757 gjordes den sista affären med huset. Det köptes för 174 000 daler kopparmynt (202 miljoner kronor år 2022) av direktören i Ostindiska kompaniet, Herman Petersen som gjorde om det till en del av ett fideikommiss, vilket innebar att den inte kunde säljas utan har förblivit i släktens ägo sedan dess.

Vi ska komma tillbaka till Aurora 2, men innan dess kommer berättelsen om det värsta prisraset i Stockholms fastighetsmarknads historia.

Huset bakom Rodney Edvinsson är Petersenska huset, ett 1600-talspalats som kung Adolf Fredrik en gång sålde med god förtjänst. Foto: Lars Lindqvist

År 1699 bryter det stora nordiska kriget ut. En ung Karl XII har bara några år tidigare efterträtt sin far på tronen och han för den svenska armén över havet till strider i Polen, Baltikum och Ryssland.

För Sverige börjar nu en en period av djupt elände, bland det värsta landet gått igenom. Kriget ruinerar landet och så, 1710, hemsöks Stockholm av den mest fruktade av alla sjukdomar - pesten.

– Pesten var katastrofal för Stockholm. En stor del av Stockholms befolkning bara försvann.

Det har uppskattats att pesten under åren 1710-1711 dödade 40 procent av stockholmarna. Till det ska sägas att förutom kriget och pesten försvagades Sverige av år av missväxt.

– Ingen ville längre flytta till Stockholm. Man klarade sig bättre på landsbygden, berättar Edvinsson.

– Priserna över lag halverades realt sett. Men på Södermalm och Norrmalm kan de ha fallit, gissningsvis med 75 procent.

Men 1718 stupade krigarkungen Karl och tre år senare slöts äntligen fred. Så småningom repar sig Stockholm och huspriserna stiger igen.

- Freden och befolkningsökning ligger bakom. Folk vågade än en gång flytta in till Stockholm.

Så såg Petersenska huset ut i början av 1700-talet. Foto: TT

Och därmed tillbaka till den kungliga affären med Petersenska huset – sannolikt en spekulationsaffär från kungen sida, Och den gav ju hygglig avkastning; 8 procent eller 14 miljoner i vinst i dagens penningvärde på bara två år.

Men då Petersenska huset försvinner från marknaden får vi fråga oss hur väl grannen, Aurtora 2, speglar konjunkturerna.

Rätt så bra faktiskt, när vi väl går in i nästa sekel. År 1811 säljs det huset för 10 000 riksdaler banco, vilket motsvarar 67 miljoner kronor.

En blygsam summa kan tänkas, jämfört med vad grannhuset såldes för två generationer tidigare, men så var det också åter svåra tider i Sverige.

Finska kriget 1808-1809 hade lett till förlusten av Finland, ”den östra rikshalvan”. En statskupp gjorde en fransk fältmarskalk vid namn Bernadotte till tronarvinge.

För svenskar i gemen måste det ha varit en omvälvande och dyster tid. En tredjedel av landets territorium hade gått förlorat i kriget och en fjärdel av befolkningen hade hamnat under rysk överhöghet – inte den bästa grogrunden för en stark fastighetsmarknad precis!

Men drygt 50 år senare, 1863, såldes Aurora 2 för hela 280 miljoner kronor i dagens pennigvärde. Det är nu som industrialiseringen börjar komma i gång på allvar och Stockholm växer så det knakar och 1868 såldes huset igen för motsvarande 346 miljoner kronor.

Professor Rodney Edvinsson. Foto: Lars Lindqvist

Och det är nu som något intressant händer som kommer att förändra Sverige och Stockholm.

Under historiens gång har det varit ungefär lika svårt för en arbetare att köpa sig en bostad i Stockholm. I själva verket köpte de inte en hel fastighet, utan en del, kanske så lite som en tiondel där familjen sedan fick bo.

Men i och med industrialiseringen blir det allt enklare – eller i varje fall mindre svårt – för en arbetare att bekosta en bostad (se diagrammet). Förklaringen är just industrialiseringen. Den i sig leder till en stadigt ökande produktivitet som efter hand ger allt bättre inkomster. Och fattigt folk på landet gav sig i väg till städerna för att arbeta i de nya fabrikerna.

– Det blir en väldigt kraftig befolkningstillväxt i Stockholm, säger Edvinsson.

Och priserna stiger, men samtidigt blir bostaden mer överkomlig för de flesta. Den här utvecklingen fortsätter resten av 1800-talet och under hela 1900-talet.

Rodney Edvinsson påpekar att det blir väldigt mycket billigare att köpa en fastighet ”i konstant kvalitet”. Men vad som sker under 1900-talet är att kvaliteten på boendet förbättras avsevärt.

Det märks inte minst när det gäller hyrorna.

– Den bästa fastigheten som har toalett och elektricitet kan kosta fyra gånger mer i hyra än den som inte har något av detta, säger han.

Med andra ord: den förbättrade köpkraften hos befolkningen används inte bara för att få billigare boende. En del av förstärkningen går till att få ett bättre boende.

Rodney Edvinsson guidar DN runt. Foto: Lars Lindqvist

Den här utvecklingen där det blir i förhållande till inkomst lättare att köpa sig en bostad varade i cirka 140 år. För vid millennieskiftet bröts trenden.

– De senaste 20 åren har priserna stigit mycket kraftigare än lönerna. Det är svårt att tänka sig att det kan fortsätta hur länge som helst, säger Rodney Edvinsson.

Han spår därför att vi står inför en period av stagnation på marknaden, att priserna i varje fall inte stiger snabbare än lönerna.

Men någon långvarig kris för marknaden ser han inte.

– Jag är inte övertygad om att den här nya fasen vi går in i behöver betyda en kris eller värre, en kollaps. Vi kan ha lite upp- och nedgångar men inte så dramatiska.

Även om dramatiken tidvis har varit stor under de här 600 åren så är just det odramatiska som de flesta stockholmare som levt under denne tid varit med om.

En period utan kraftiga svängningar kan kännas mer välkommen. I varje fall för den som längtar att komma in på den stockholmska bostadsmarknaden – så som så många har gjort under de senaste 600 åren!

Fakta. Boken om huspriserna Rodney Edvinsson är tillsammans med Tor Jacobsson och Daniel Waldenström redaktör till boken (skriven på engelska) Banking, Bonds, National Wealth and Stockholm House Prices 1420-2020. Boken är den tredje volymen i ett forskningsprojekt på Riksbanken kring svensk historisk monetär och finansiell statistik och har getts ut i samarbete med Ekerlids förlag. När forskarna har räknat om gamla valutaenheter till dagens valuta har de räknat på vad det motsvarar i en industriarbetarlön. Visa mer

