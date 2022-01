Kvinnorna osynliga för manliga kapitalister

Den som drömmer om att starta ett företag kan göra det på egen hand, men med externt kapital går det ofta att växa snabbare. Därför spelar tillgången till kapital, och vem som investerar, en avgörande roll i frågan om vilka som får möjligheter att förverkliga sina idéer och (om allt går vägen) tjäna pengar.

DN skrev nyligen om entreprenörer som bygger appar inom femtech, teknik med fokus på kvinnors hälsa och välmående. Många bolag startas av kvinnor men här finns även manliga grundare.

Investerarna har börjat få upp ögonen för området men det går fortfarande långsamt och den krassa sanningen är att en ytterst liten del av riskkapitalet inom tech går till bolag som grundas av kvinnor.

Dagens Industri har tidigare rapporterat att endast 1 procent av det kapital som investerades i 1 000 svenska teknikbolag under 2020 gick till företag med enbart kvinnliga grundare.

11 procent gick till mixade team.

Siffrorna är dessvärre inte unika. Flera andra rapporter har bekräftat en liknande bild.

– Det är högt upp på de flesta investerares agenda men det går för långsamt, säger Sabina Wizander.

Under förra året blev hon den första kvinnliga partnern på riskkapitalbolaget Creandum som investerat i bolag som Spotify och Kry.

Sabina Wizander konstaterar att mycket färre kvinnor än män startar bolag inom techsektorn men att det absolut inte förklarar gapet i fördelningen av kapital.

– Vi som bransch är helt enkelt sämre på att känna igen potential i kvinnliga grundare, och jag tror även det finns en faktor att kvinnliga grundare inte söker kapital från de traditionella investerarna i samma utsträckning.

Hon ser potential i nya bolag och appar med fokus mot kvinnohälsa, men Creandum har inte investerat i något femtechbolag.

Sabina Wizander säger att frågan kommer högre upp på agendan nu när riskkapitalbolaget har fler kvinnor som investerar i teamet.

Varför kan inte männen se potentialen?

– Jag tror generellt att om man inte är målgruppen för den tjänst man tittar på, oavsett om det handlar om diabetes eller kvinnohälsa, så är det mindre lätt att sätta sig in i det.

”Investerare än mer vana att investera i män än kvinnor.”

Och faktum är att de flesta investerare är just män.

– Det är absolut en faktor att de flesta investerare än mer vana att investera i män än kvinnor. Det finns goda intentioner från branschen att det ska ändras men det tar tid. För investerare som gjort det här i 20 år och träffat 10 000 män som är vd:ar är det svårare att känna igen en bra kvinnlig vd.

Enligt Creandum investerade deras senaste fond till 19 procent i bolag som grundats av kvinnor eller mixade team och i nästa fond är målet 25 procent.

Frågan om riskkapitalet går hand i hand med frågan om ägandet – för det är där den verkliga makten och pengarna ligger.

För att skapa förändring behövs fler kvinnor som beslutar om riskkapital och tydligare mål bland investerare, enligt Sabina Wizander.

– Det handlar om att vi som investerare måste jobba ännu hårdare för att hitta bolag ledda av kvinnor, jobba hårdare med våra förutfattade meningar om hur en vd och grundare ser ut och se till att vi är lätta att approchera för kvinnliga grundare.

Cristina Ljungberg är grundare till det filantropiska investmentbolaget The Case for Her som fokuserar på menstruation och kvinnlig sexuell hälsa och njutning.

The Case for Her har bland annat investerat i ett tyskt bolag som tillverkar tamponger av sjögräs och ett brittiskt bolag som utvecklar mensskydd som kan spolas ned.

– Vi är beredda att ta höga risker och är villiga att vara tålmodiga och vänta på avkastning. Vi vill skapa en påverkan på stigmatiserade områden som menstruation och sexuell hälsa och njutning, säger hon.

Cristina Ljungberg. Foto: Mats Högberg.

Hon är väl medveten om problematiken med att endast en bråkdel av riskkapitalet går till kvinnliga grundare.

– Vi kommer bara att skapa förändring när kvinnor skriver checkarna. Kvinnorna måste ta sig högre upp i kedjan av riskkapital, säger Cristina Ljungberg.

Björn von Sivers är investeringsansvarig på det svenska investmentbolaget VNV Global som hittills investerat runt 130 miljoner kronor inom femtech.

– I likhet med andra sektorer kommer det mer nischade spelare och där växer femtech starkt. Jag tror också att det varit väldigt underfinansierat historiskt, säger Björn von Sivers.

VNV Globals innehav utgörs av appen Flo som hjälper användaren att kartlägga sin fertilitetscykel. Appen grundades av två bröder från Belarus och tog nyligen in 50 miljoner dollar, runt 450 miljoner kronor, i nytt kapital. I portföljen finns även svenskgrundare Yoppie som erbjuder prenumerationer på produkter kopplade till menstruation samt svenska Grace Health som bygger en hälsoapp för kvinnor med fokus på utvecklingsmarknader.

Kvinnliga grundare har rapporterat att manliga investerare ibland säger att de inte förstår deras produkter.

– När man investerar i femtech behöver man absolut perspektiv som inte kommer från män. Vi pratar ofta med andra som är mer lämpade när vi behöver expertis som vi själva inte har, säger Björn von Sivers.

Han tillägger dock att man borde se potentialen i produkterna oavsett kön.

– Men när det kommer till att testa en produkt och veta om den är relevant är det svårt för en man att avgöra om den är väldigt fokuserad mot en kvinnlig användare.

Säkert är i alla fall att Sverige behöver fler kvinnliga investerare och partners som är verksamma i fler delar av techsektorn.

– Det skulle driva på utvecklingen mer. Man kan tycka att det går för långsamt men ur mitt perspektiv går det i alla fall i rätt riktning.