Kylan driver upp elpriset – expertens tips för att hitta lägre priser

Årets stränga vinter har drivit upp priserna för el över hela landet. I norra Sverige var börspriset, det som elhandlarna köper in elen för, mer än dubbelt så dyrt i januari som i december.

Elpriserna kan skilja sig stort både mellan elbolag och för olika avtalstyper. Den som tecknat ett längre avtal med fast elpris behöver inte oroa sig när priset som nu är högt.

På jämförelsesajterna listas just nu erbjudanden om avtal med rörligt elpris på mellan 65 och 108 öre per kWh, beroende på elbolag. Det finns även kampanjer som erbjuder ännu lägre priser. För en genomsnittlig villa med en förbrukning på 20.000 kWh per år blir det en skillnad på 8.600 kr per år mellan de billigaste och dyraste avtalen.

För avtal med fast pris går det att hitta erbjudanden så lågt som 38 öre per kWh. Men det är inte alltid självklart rätt beslut att byta från rörligt till fast avtal.

– Vårt råd är att titta noggrant på den egna ekonomin och utgå från den egna plånboken. Under hela 2020 såg vi i stället rekordlåga priser, då var de med rörligt avtal vinnare, säger Thomas Björkström som är vd på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Bytet av elbolag innebär att det tidigare avtalet sägs upp. Det görs antingen av konsumenten själv eller av det nya elbolaget.

– Det viktigaste är att titta på det nuvarande avtalet, vilken bindningstid och uppsägningstid som finns. Man riskerar en lösenavgift om man bryter i förtid, säger Thomas Björkström.

Konsumenternas energimarknadsbyrå tar även emot klagomål från konsumenter som är missnöjda med sitt elbolag. Även om elpriserna är höga just nu, finns det anledning att inte stressa med bytet av elbolag.

– Ta det lugnt, sitt ner i lugn och ro framför datorn och se över alternativen. Det är också viktigt att undersöka vilka bolag som får mycket klagomål, säger Thomas Björkström.

– Man ska inte känna att man behöver nappa på första bästa erbjudande.

Förutom fasta och rörliga priser erbjuder vissa elbolag en kombination av dessa, men det finns även möjlighet att teckna avtal med pris per timme. Elpriset kommer då att skilja sig beroende på vilken tid på dygnet som elen förbrukas. Ett timavtal är dock inte för alla.

– Man måste flytta stora delar av sin elförbrukning till de billigare timmarna. Det räcker inte med att ladda telefonen på natten, säger Thomas Björkström.

Marknaden för elhandel bygger på en öppen handel via börsen Nord Pool, där de som producerar el säljer denna till elbolagen som i sin tur säljer den vidare till konsumenterna. Elpriset som sätts genom handeln på Nord Pool är det som elbolagen behöver betala för elen och påverkar därigenom det pris som slutanvändaren får betala på sin elräkning.

Priserna för el skiljer sig beroende på var i landet som avtalet tecknas. De fyra elprisområdena som landet är indelat i prissätts var för sig. Elprisområdena har som syfte att tydliggöra skillnaden mellan var elen produceras och var den konsumeras, samt att uppmuntra till lokal elproduktion och investeringar i stamnätet.