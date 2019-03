Kylie Jenner världens yngsta dollarmiljardär

Tronen för yngsta person att ”skapa” en egen förmögenhet – utan att ärva den – som uppgår till minst en miljard dollar har passerat från Mark Zuckerberg till Kylie Jenner. Det var dock inte den enda smällen som Facebookgrundaren fick ta emot på årets lista över världens dollarmiljardärer, som presenteras av Forbes Magazine.

Efter att flera skandaler har briserat kring Facebook de senaste åren bedöms Zuckerbergs förmögenhet ha minskat med nio miljarder dollar (nästan 84 miljarder kronor), något som dock inte bör påverka hans levnadsstandard nämnvärt – värdet av hans tillgångar fortfarande bedöms uppgå till 62,3 miljarder dollar (drygt 579 miljarder kronor).

Kylie Jenners tillgångar ökade däremot avsevärt under 2018 och bedöms nu uppgå till nästan exakt en miljard dollar (knappt 9,3 miljarder kronor). Från att deltagit i tv-serien ”Keeping up with the Kardashians”, som följer medlemmarna i en rik familj i amerikanska Los Angeles, har hon blivit känd på sociala medier och lanserat ett varumärke för skönhetsprodukter.

Det är hennes företag som tagit henne upp på listan över världens rikaste människor, det beräknas nu vara värt omkring 900 miljoner dollar (drygt 8,3 miljarder kronor).

Världens rikaste person är även fortsatt den amerikanska nätjätten Amazons grundare Jeff Bezos, hans förmögenhet ökade med 19 miljarder dollar (176 miljarder kronor) under 2018 och bedöms nu uppgå till 131 miljarder dollar totalt (drygt 1,2 biljoner kronor).

Årets lista innehåller 2.153 personer som äger tillgångar värda minst en miljard dollar var, deras totala tillgångar bedöms uppgå till 8.7 biljoner dollar (drygt 80 biljoner kronor).

Det totala antalet dollarmiljardärer har dock minskat i världen jämfört med 2017. Då bedömdes 2.208 personer nå gränsen medan deras totala förmögenheter bedömdes uppgå till 9.1 biljoner dollar.

Enligt Forbes Magazine tar 33 svenskar plats på årets lista, det totala värdet på deras tillgångar bedöms uppgå till 124.2 miljarder dollar (drygt 84 biljoner kronor).