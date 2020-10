Läckan från Gunnebo avslöjar känsliga uppgifter om företag runt om i världen

Det är en av Manhattans mest ikoniska skyskrapor. 55 våningar hög. Belägen precis invid Central Park. Tidigare känd som Time Warner Center – men snart ska den rymma Deutsche Banks New York-kontor.

På grund av den stora dataläckan från svenska säkerhetsföretag Gunnebo, som DN har avslöjat, finns säkerhetsritningarna till byggnaden i händerna på kriminella. Ritningarna är mycket detaljerade. På våning efter våning visar den hur rum och korridorer är belägna, men också var övervakningskameror, passerspärrar och andra säkerhetsfunktioner finns.

”Video surveillance” (videoövervakning) och ”access control” (åtkomstkontroll) är två av rubrikerna.

Det 30-sidiga dokumentet, i form av en pdf-fil, är en del av den enorma läcka med känsligt material från säkerhetsföretaget Gunnebo, som DN kunde berätta om på tisdagen. Hur det är tänkt att användas är inte klarlagt. Men det är daterat till mitten av juni i år, och det är känt att den tyska storbanken Deutsche Bank just nu förbereder sig för att kunna flytta in i skyskrapan någon gång under 2021. Den väntas då byta namn till Deutsche Bank Center.

Time Warner Centers entré med utiskt åt Columbus Circle på Manhattan. Foto: Clarence Holmes/Alamy

DN har varit i kontakt med Deutsche Banks USA-verksamhet som inte vill kommentera uppgifterna. Fastighetsbolaget som äger skyskrapan har inte svarat på en förfrågan om kommentar.

Gunnebo specialiserar sig på fysisk säkerhet – så som skalskydd, larm och övervakning – och framhåller ofta i sin marknadsföring hur många känsliga verksamheter det arbetar med. Allt från banker och flygplatser till myndigheter och till och med kärnkraftverk.

Men en annan kategori är casinon. I det läckta materialet, som DN har tagit del av, finns ritningar till säkerhetsrum eller valv till minst ett casino i Nederländerna, som drivs av statliga Holland Casino. Där finns också fakturor, som visar detaljer om vilken säkerhetsdörr som har beställts från Gunnebo. Tillsammans ger det flera ledtrådar till hur casinot är byggt för att skydda pengar och annat värdefullt.

Deutsche Banks huvudkontor på Wall Street i New York. Foto: Richard B. Levine/TT

Holland Casino driver 14 casinon runt om i landet och omsatte i fjol motsvarande 7,5 miljarder kronor. DN har sökt Holland Casino utan framgång.

Andra ritningar ger en inblick i hur lyxbutiker är byggda, med underjordiska valv för att förvara exklusiva klockor och andra värdeföremål. En sådan avbildar en Rolexaffär, komplett med flera våningsplan och vad som framstår som ett valv, nio gånger fyra meter stort.

Gunnebos vd Stefan Syrén sade tidigare till DN att många kunder vars data har läckt redan har blivit kontaktade.

– Vi går igenom materialet nu och i de fall det är känslig information så kontaktar vi kunden, sa han på måndagen.

Detta ska även gälla utländska kunder, enligt Gunnebo. Det kan innebära ett omfattande arbete, eftersom koncernen har dotterbolag i 25 länder.