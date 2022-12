Fakta. Kommuner med reducerad energiskatt

Energiskatten ligger just nu på 36 öre per kilowattimme exklusive moms. För konsumenter i kommuner med reducerad elskatt görs ett avdrag med 9,6 öre per kilowattimme.

Hushållskunder i följande områden har reducerad energiskatt:

- Alla kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

- Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun.

- Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

- Värmlands län: Torsby kommun.

- Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun.

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå