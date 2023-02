Lämna maten och gå – kontaktlösa leveranser vanligare för matbud

Fakta. Så mycket tjänar cykel- och mopedbuden på Foodora

På vardagar 73,88 kronor per timme, plus 20 kronor per leverans. Buden är garanterade en lägsta timbetalning på 100 kronor.

På vardagar efter klockan 19.00 får de 79 kronor per timme. Timgarantin höjs till 110 kronor.

På helger och röda dagar 94,36 kronor per timme, plus 20 kronor per leverans. Timgarantin är 125 kronor.

Buden får också 10,24 kronor extra för en order som är längre än 4 km samt 1,54 kronor per timma i ersättning för slitage av cykel och annan utrustning.

Enligt Foodora utför de flesta buden fyra leveranser per timme.

Under särskilda dagar med högt tryck tillkommer även orderbonusar. Den 1 januari erbjöds exempelvis alla bud 10 kronor extra för varje slutförd leverans.

I kollektivavtalet ingår avtalspension, semesterersättning på 13 procent och försäkringsskydd som andra transportarbetare samt en årlig löneförhöjning. Av de 5 000 bud som arbetar för Foodora i Sverige är drygt hälften cykel- eller mopedbud. 800 av dessa har fasta anställningar.

Enligt siffror från LO låg medellönen för en arbetare i Sverige på 28 500 kronor före skatt 2021. Men för att Harry Heath skulle nå en sådan lön skulle han behöva jobba minst 53 timmar i veckan.

I hans arbetsapp kan han även se hur mycket andra cykelbud har arbetat. En person som tagit veckans rekord har lagt ner 77 timmar och 31 minuter på leveranser, nästan dubbelt så mycket som en normal arbetsvecka.