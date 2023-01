Lång väntan på leverans för bilköpare

Fakta. Nya Teslafabriker klarar efterfrågan

Tesla invigde två nya fabriker under året som gått. Giga Berlin i Europa och Giga Texas i USA har därefter ökat produktionstakten till 2 000 fordon per vecka under hösten i båda fabrikerna. Målet under 2023 är att tillverka över 250 000 fordon per fabrik.

Fabriken i Kina, Giga Shanghai, som tillfälligt stoppat tillverkningen på grund av covidpandemin, uppnådde en produktionstakt på drygt 75 000 bilar per vecka under 2022 och siktar på att producera en miljon bilar 2023.