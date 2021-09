Lång väntan på ny bil: Aldrig upplevt detta

På Olofsson bil i Haninge utanför Stockholm blir de fördröjda leveranstiderna extra synliga. På parkeringen där nylevererade bilar från fabrikerna står brukar det vara ungefär 100 stycken, i dag är det bara 35.

– Man säger att det här kommer att vara ett problem året ut och kanske även under första halvan av nästa år också, men vi vet inte säkert, säger Patrik Gabrielsson, som är märkeschef för Volkswagen på Olofsson bil.

Bilspekulanten Stefan Hagelin är i bilhallen för att se ut en ny tjänstebil. Han är medveten om halvledarbristen, som drabbar de flesta bilmärken, däribland Volkswagen.

– Är det allt för långa leveranstider måste jag nog börja leta någon annanstans, säger han.

Problemet i branschen är väldigt omfattande. Just fordonsindustrin har drabbats särskilt av bristen på halvledare, en komponent som är helt avgörande vid tillverkningen.

En av världens största biltillverkare, japanska Toyota, meddelade för ett par veckor sedan att man drar ner produktionen i september med 40 procent jämfört med tidigare prognos som konsekvens av halvledarbrist samt utökad smittspridning av covid-19.

Volvo Cars meddelade nyligen att man förlänger sitt produktionsstopp, som dessutom nu innefattar fabrikerna i Olofström och Skövde.

Per Avander, vd för börsnoterade Bilia, Nordens största bilkedja, säger att han inte har upplevt något liknande under sina drygt 35 år i branschen.

– Det kan ha hänt att det är någon brist på en enstaka bilmodell, men den här situationen... det slår i stort över alla varumärken, något jag aldrig har varit med om tidigare.

Per Avander beskriver en situation som började uppträda under våren och därefter har eskalerat under sommaren.

– Konsekvensen blir att kunder får vänta mycket längre på sina bilar. Ibland kan vi inte ens tala om när de får sina bilar och ibland får vi till och med ”sälja om” bilarna.

"Halvledarbristen slår mot i stort sett alla bilvarumärken", säger Per Avander, vd för Bilia. På bilden syns monteringsfabriken på Volvo i Torslanda i Göteborg. Arkivbild. Foto: Thomas Johansson/TT

Med detta avser Per Avander att kunden och säljaren under försäljningens gång enas om att ta bort någon specialbeställning gällande fordonet för att därmed få ned leveranstiden.

Men det ger också andra effekter för branschen:

– Kunden lämnar inte in sin bil vilket ger små begagnat-lager, vilket gör att priserna sticker upp. Vi kan heller inte byta ut demobilar eller hyrbilar i samma omfattning som tidigare.

Hur lång leveranstid talar vi nu om?

– Jag törs inte ge mig in på det. Någon modell kanske vi har i lager, men ska kunden ”bygga” en bil utifrån sina specifikationer är leveranstiden i vanliga fall två månader. Det är betydligt längre nu men alla famlar i mörkret just nu.

Gunilla Ahlqvist, försäljningschef vid Bilbolagets anläggning i Luleå, tecknar en liknande bild:

– Många modeller kan inte levereras förrän i slutet av januari nästa år, sedan finns några man kan få i november. När det är riktigt bra läge så är det kanske sex–åtta veckor om det kan vara riktigt gynnsamma tider.

Maria Olofsson, koncernchef och vd för Olofsson bil i Stockholm, beskriver situationen som väldigt tuff. De har haft leveransproblem med de allra flesta bilmodeller, med vissa undantag.

För vissa modeller kan det dröja så länge som till nästa sommar för leverans, men inte ens det är säkert:

– Det påverkar oss jättemycket såklart. Risken är att vi måste permittera och minska antalet medarbetare, om vi inte kan leverera får vi inte heller några intäkter.

Hur länge halvledarbrist och logistikproblemen kommer att kvarstå är det nu ingen som exakt vet. Lastbilstillverkaren Scania har till exempel flaggat för att det kan fortgå under hela 2022 och Per Avander medger att det ger utmaningar för Bilia:

– Man säger till alla säljare, ”tappa inte modet utan sälj bilar och bygg en orderstock”. Alla konkurrenter har nu samma bekymmer, men det är klart att kortsiktigt så slår det på fakturering av nya bilar och blir det brist på begagnade bilar kan det bli lite jobbigare där också.

