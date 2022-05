Långa kötider för bouppteckning när många dog

Innan pandemin var cirka 80 procent av bouppteckningarna hos Skatteverket klara på 4 veckor. Men från och med juli 2020 började inflödet av bouppteckningar öka markant och kötiderna blev genast längre.

2021 inkom strax över 89 000 bouppteckningar till Skatteverket, vilket var en ökning på cirka 5 000 bouppteckningar från året innan.

– Nu under våren har vi sett att inflödet har varit något lägre än 2021, men just under mars månad var det ett oväntat stort inflöde av bouppteckningar och det gör att kötiderna fortfarande är långa, säger Therese Sjögren, enhetschef på Skatteverkets bouppteckningsenhet.

Therese Sjögren, enhetschef på Skatteverkets bouppteckningsenhet. Foto: Pressbild Skatteverket.

Skatteverket har i nuläget en förväntad kötid på cirka 8–10 veckor innan handläggningen kan påbörjas.

Bouppteckningarna måste lämnas in i pappersform och enligt lagstiftning får handläggarnas arbete med de fysiska papperna endast ske i Skatteverkets lokaler. Digitalt distansarbete har därför inte varit ett alternativ under pandemin. Enligt Therese Sjögren har handläggningen av bouppteckningarna därför blivit extra hårt drabbad när många varit tvungna att stanna hemma i karantän.

Bouppteckningar har kommit in snabbare än vad som kunnat hanteras och antal ärenden växer.

En annan orsak till att kötiderna är långa är att mellan 18 och 20 procent av alla bouppteckningar inte är korrekt ifyllda. När privatpersoner missar att kryssa i rutor eller att skicka med bilagor krävs kompletteringar som drar ut på tiden. För att motverka att liknande enklare misstag görs ska Skatteverket nu gå ut med en ny broschyr med instruktioner.

Senior juristen på Familjens Jurist, Arne Larsson, arbetar med att vägleda privatpersoner när bouppteckningar ska skrivas. Ett av de vanligaste misstagen, enligt honom, som uppstår när man gör en bouppteckning på egen hand är att man glömt bifoga väsentliga bilagor, eller behandlat dem felaktigt.

– Finns det exempelvis ett testamente, äktenskapsförord eller försäkringar med förmånstagarförordnanden måste dessa dokument finnas med. Skickar du med bilagorna som kopior är det viktigt att skriva att det är en kopia som stämmer överens med originalet.

För att undvika tidödslande kompletteringar poängterar Arne Larsson också att två utomstående förrättningsmän måste intyga att allt är efter bästa förstånd värderat. Varav en av förrättningsmännen måste vara närvarande under mötet.

Arne Larsson, senior jurist på Familjens Jurist. Foto: Privat

Skatteverket hoppas även kunna minska kötiden genom att anställa konsulter som ska avlasta bouppteckningshandläggarna med att ta hand om mycket av det administrativa arbetet.

Therese Sjögren menar att arbetet även hade effektiviserats om det gick att göra bouppteckning digitalt. Då skulle man kunna styra så att det inte går att klicka sig vidare ifall man missat att fylla i ett fält eller bifogat ett dokument.

– Nu under pandemin har vi verkligen sett behovet av att digitalisera detta. Jurister hos oss jobbar med frågan och har en dialog med justitiedepartementet om det, så vi hoppas att snart se en digital övergång.

Med hjälp av de punktinsatser Skatteverket gjort är förhoppningen nu att kötiden innan sommaren ska vara nere på under åtta veckor. Målsättningen till årets slut är att 80 procent av bouppteckningarna som lämnas in ska vara klara inom sex veckor.