Arbetsförmedlingens prognos: Ökning av arbetslösheten fortsätter under nästa år

Läget är fortsatt allvarligt men den skenande arbetslösheten har stabiliserat sig under hösten. Tidigare var prognosen att toppen skulle nås vid 9,6 procent – en halv miljon arbetslösa – någon gång under det första kvartalet 2021.

Den prognosen ändras nu till att arbetslösheten stiger hela första halvåret 2021 och toppar på 9,3 procent.

– Det som hänt under hösten är att läget på arbetsmarknaden har stabiliserats. Efter att ha nått en topp under sommaren har det sjunkit något och legat stabilt strax under nio procent under hösten, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

De senaste månaderna är det ungefär lika många som lämnar Arbetsförmedlingen som antalet nyinskrivna. I dag är drygt 450.000 personer arbetslösa i Sverige. Av dem är 170.000 långtidsarbetslösa – personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i över ett år. Dessutom växer gruppen som varit inskrivna i 6–12 månader, vilket pekar på att långtidsarbetslösheten ser ut att fortsätta öka.

– Vi tror att långtidsarbetslösheten kan gå över 200.000 personer under 2021, säger Annika Sundén.

Det är en grupp som redan har svårt att komma in på arbetsmarknaden, och som får det ännu svårare nu när de konkurrerar om jobben med fler nyblivna arbetslösa än vanligt, förklarar hon.

Hur stor är risken att ni kommer behöva revidera även de här bedömningarna?

– Det är osäkert. Det är fortfarande pandemi och mycket osäkerhet men vi följer läget noga. Det kommer att handla om hur smittspridningen utvecklas, vilka restriktioner Sverige och andra länder behöver ha och hur det påverkar dels exportindustrin, dels vår inhemska ekonomi, säger Annika Sundén.

När vaccineringen kommer igång och hur snabbt man lyckas vaccinera befolkningen har också en avgörande roll för prognoserna.

– Nu finns förhoppningar om att det kommer igång ganska snart, men det är fortfarande så att vi ska vaccinera oss två gånger och Folkhälsomyndigheten bedömer att det kommer ta hela nästa år. Det har vi tagit in i våra bedömningar, säger Sundén och fortsätter:

– Går det snabbare är det så klart positivt men det kan också ta längre tid. Det är mycket med den här sjukdomen som experterna vittnar om är svårbedömt och som utvecklar sig på ett sätt som inte går att förutse. Det gör också våra bedömningar osäkra.

Även ungdomsarbetslösheten tror man kommer att fortsätta stiga. Det är deras arbetsplatser – hotell, restaurang och handel – som drabbats allra hårdast under pandemin.

I åldersgruppen 18–24 år har arbetslösheten ökat kraftigt under året och väntas nå 13,2 procent under 2021. Det motsvarar 71.000 arbetslösa ungdomar i Sverige.