Linus Larsson: Allt går fel – därför störtdyker Facebook

Vad hände med Meta, som Facebook har bytt namn till?

”Det har varit ett stabilt kvartal för våra produkter och vår affär.” Så öppnade Mark Zuckerberg sitt anförande när den senaste kvartalsrapporten presenterades i veckan. Det är ett lite märkligt ordval. För situationen kan knappast beskrivas som något annat än en katastrof. Siffrorna och prognoserna var så svaga att aktien störtdök i torsdags – ner 26 procent på en dag. 230 miljarder dollar – smaka på den siffran – gick upp i rök. Det är det största fallet för ett amerikanskt företag. Någonsin.

Varför händer det här?

En kombination av flera faktorer som slår till samtidigt. En är konkurrensen från framför allt Tiktok, den kinesiskägda videoappen som snabbt blev otroligt populär framför allt bland yngre. Mark Zuckerberg återkom flera gånger till vilken mäktig konkurrent det är, som både är stor och dessutom växer kraftigt.

Meta gör sitt bästa för att kopiera Tiktok med så kallade Reels i Instagram-appen, men det är ingen tvekan om att Tiktok är en rejäl huvudvärk för honom. Facebook har historiskt mött hot från konkurrenter genom att helt enkelt köpa dem. Så var det med Instagram och senare med Whatsapp. På så sätt har Facebook/Meta kunnat fortsätta växa, även när det ursprungliga Facebook stagnerar.

Foto: Justin Sullivan/TT

Vad gäller det ursprungliga Facebook finns förresten en pikant siffra i rapporten. För första gången någonsin minskar antalet användare, sett till daglig användning. Minskningen är liten, och den vägs upp av Metas övriga tjänster som Instagram och Whatsapp. Men det är ändå en minskning.

En annan förklaring är Apple. Eller närmare bestämt att Iphone har börjat fråga användare om de är okej med att bli spårade mellan appar, med ett enkelt sätt att säga nej.

Det visar sig att väldigt få vill bli spårade när de erbjuds ett alternativ. Och just sådan spårning är extremt viktig för Metas förmåga att tjäna pengar på reklam.

Jag skrev i våras, när funktionen infördes, hur företaget smått desperat kampanjade mot Apples nya funktion. Nu syns prislappen: Metas intäkter väntas minska med 10 miljarder dollar i år.

Samtidigt går Googles annonsverksamhet som tåget, framgick när även dess ägarbolag rapporterade i veckan. Som Financial Times noterar kan man se en koppling. Google är inte lika beroende av spårning via just Iphonens appar (men kartlägger i högsta grad användare på andra sätt), så Google kan indirekt ha fått en fördel tack vare Apple.

Vad ska Meta göra nu?

På kort sikt är det inte lätt att säga. På lång sikt så vill åtminstone Mark Zuckerberg bara prata om en mångårig, jättelik satsning på det han kallar metaverse, vilket var skälet till att Facebook bytte namn till Meta i höstas.

Men det är knivigt. Metaverse är egentligen ett gammalt science fiction-begrepp från en roman som kom ut på 1990-talet, där det beskrivs som en virtuell värld som blir till en parallell verklighet i tre dimensioner.

Mark Zuckerberg. Foto: US House TV via CNP

På senare år har techtänkare målat upp olika visioner av det som, ett internet som man befinner sig i, istället för något man tittar på.

Man ska inte avfärda det som bara flummigheter, men vissa är medvetet luddiga när de beskriver konceptet. För vem kan, ärligt talat veta exakt hur teknikutvecklingen ser ut i årtionden framöver? En av de mest tongivande metaverseteoretikerna, investeraren och skribenten Matthew Ball, är egentligen mest tydlig när han talar om vad metaverse inte är: Det är inte en ”virtuell värld” eller synonymt med vr-glasögon, skriver han.

Men det Meta visar upp är just virtuella världar. Mötesrum där man ser sina kollegor som avatarer runt ett digitalt konferensbord. Det mesta känns ganska … fånigt. Så kanske satsar Mark Zuckerberg på rätt häst i det riktigt, riktigt långa perspektivet. Men ingenting hittills bevisar att det är så.

Läs mer: Drömmen om ett virtuellt universum vägrar dö – nu kallas det metaverse

Läs mer: Zuckerberg inte längre tio-i-topp efter Metas ras