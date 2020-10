Linus Larsson: Amazon är en ångvält som krossar marknader

Amazon har de senaste åren rest ett antal jättelika byggnader i städer runt Stockholm. Orsaken är en i princip slumpässig utveckling som skedde på Amazon för mer än ett årtionde sedan, men som ändå säger så mycket om hur bokhandlaren från Seattle blev världens största företag.

Under några år på det tidiga 2000-talet var Amazon ett pressat företag. Gammalt, med internetmått uråldrigt – grundat redan 1994, innan Google ens var ett hobbyprojekt på Stanforduniversitetet. Amazon var också på efterkälken, på väg att bli fullkomligt frånåkt av företag som bland annat Google.

Ställd mot Google och de andra i den ny generation teknikföretag i Silicon Valley såg e-handlaren från Seattle inte ut att ha något att sätt emot. Men grundaren Jeff Bezos ville desperat se Amazon som ett teknikbolag i frontlinjen, inte en mossig återförsäljare på webben. Så Amazon började förändras, på ett märkligt vis.

För att hantera sin egen växande e-handel behövde Amazon allt större och mer avancerade it-system. Lagring, databaser, allt möjligt krävdes under huven för att det skulle fungera. Så Amazon byggde och när Jeff Bezos gick till sin styrelse med ett förslag: All den här servertekniken vi bygger åt oss själva, nog kan det finnas någon annan som är intresserad av den? Kan vi inte helt enkelt sälja den som en tjänst? Om vi behöver den så lär det finnas fler som behöver den. Det var en mycket märklig satsning, så långt från vad Amazon hade varit. Ett långskott som möttes av skepsis i hans egen styrelse, drivet delvis av att en mellanchef ville flytta till Sydafrika och behövde något att jobba med där, vilket man kan läsa i boken ”The everything store” av Brad Stone.

Allt, det är nyckelordet. Jeff Bezos försöker skapa företaget som säljer allt.

Så ingenjörer på Amazon började skapa tekniken som behövdes och inom några år sålde företaget både serverkapacitet och inbundna böcker. Och hemelektronik. Och vandringskängor och e-böcker och diskmedel.

Byggnaderna runt Stockholm är serverhallar som driver Amazon Web Services, som servertjänsterna kallas. I dag är de motorn i Amazons lönsamhet. En förbluffande stor del av internet drivs genom dem – allt från Netflix till oljebolag och banker.

Medan de växte köpte Amazon matvarukedjan Whole foods för motsvarande en bit över 100 miljarder kronor. Så nu kan man lägga till färska morötter i den där listan över allt Amazon säljer.

Allt, det är nyckelordet. Jeff Bezos försöker skapa företaget som säljer allt. Det är sådant som brukar få de flesta företag att tappa fokus, men av någon anledning – skicklighet, gott om kapital och en dos hänsynslöshet, kan man väl sammanfatta – så funkar det.

Det är en förbluffande utveckling, från återförsäljare av böcker till ett av världens absolut mäktigaste företag, alla kategorier. När Amazon tar sig an en marknad är det som att en ångvält kommer körande.

I delar av USA kan man mer eller mindre leva sitt liv genom Amazon. Man kan få sin mat, sin underhållning, sin shopping, sina internettjänster, sina böcker, sin mobil från detta enda företag. I köket står Amazons lyssnande assistent Alexa och tar emot röstbeställningar. Leveranstiderna är svårslagna. Och i framtiden kan ordern levereras direkt med en drönare. Vill man besöka en fysisk butik istället för att handla på nätet – då finns redan Amazon Go, butiker där man kan plocka det man behöver och gå, utan att ens besöka en kassa. Betalningen sker automatiskt.

Dominansen är så totalt att många har accepterat att låta sig sväljas av jätten och försöka leva med det. Små bokförlag svär över Amazon och drömmer om oberoende bokhandlare, men säljer ändå där. Mindre e-handlare böjer sig, skrotar den egna nätbutiken och blir en del av Amazon.com, som sedan länge även fungerar som front åt fristående handlare.

Att det sker så sent säger något om hur långt ner på prioritetslistan den svenska marknaden är.

Det är inte självklart att samma sak händer i Sverige. Att det har dröjt så länge för jätten att komma hit har gjort att svensk e-handel har haft något av en skyddad verkstad för att bygga upp och slipa sin verksamhet. I dag har några av dem förbluffande snabba leveranser. Betalföretaget Klarna kunde växa sig till det mångmiljardbolag det är. Vanor och mönster har etablerats, där Amazon har varit i periferin för de flesta svenskar.

Det ger Amazon ett annat och svårare läge än om intåget hade skett för tio år sedan. Att det sker så sent säger något om hur långt ner på prioritetslistan den svenska marknaden är. Kanske ska det tolkas som att intåget blir mer försiktigt här, helt enkelt eftersom det inte är värt så mycket att dominera en liten marknad som den svenska.

Men det är knappast något att lita på. Särskilt inte för de företag – detaljhandel i allmänhet och e-handel i synnerhet – som snart får den värsta konkurrent de kan tänka sig. Om satsningen blir rejäl och Amazon lägger resurser på att bli dominerande på den svenska marknaden, då kommer ingen undgå att påverkas av ångvälten som kommer rullande.

