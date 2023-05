Linus Larsson: Ett jagat Google bränner allt krut på AI

Logga in

Gränskontrollanten på San Franciscos flygplats tittar i mitt pass och frågar vad jag ska till Kalifornien och göra. Jag svarar att jag ska på en Googlekonferens. Han lyser upp:

– Om AI och sånt? Det är galet. Man använder ju Chat GPT för allt nu. Den kan prata åt mig, styra upp dejter och vad som helst. Perfekt!

Någon gång i vintras ska Googles vd Sundar Pichai ha utfärdat ”code red” på företaget. En paniksignal om att Google var på väg att tappa initiativet inom artificiell intelligens.

Inte till konkurrenter i största allmänhet. Allt handlade om Chat GPT, AI-chattroboten var det enda någon pratade om, även gränskontrollanter. Och den kom från Open AI, ett pytteföretag med knappt 400 anställda som inte borde kunna utmana en gigant som Google.

”Code red” gick ut på att ändra det. Ordern var att Google nu behövde pumpa ut AI-produkter i ett rasande tempo.

Det märks när jag sitter framför scenen på Google I/O, den årliga konferensen inte långt från huvudkontoret Googleplex.

– Ni kanske har hört att det har varit ett intensivt år för AI, säger Sundar Pichai från scenen och ler åt sin egen underdrift.

Foto: Josh Edelson/AFP

Sedan går det inte fem minuter utan att AI nämns. Oavsett vilken produkt det handlar om:

● Sökmotorn, som för första gången visas upp i en version där AI-teknik kan svara på frågor och föra en konversation i stället för att bara ge en länklista som sökresultat. (Precis som Microsofts Bing redan kan med Chat GPT:s hjälp.)

● Eller Gmail, som tidigare har gett förslag på hur man ska fortsätta en mening men snart får en Chat GPT-liknande funktion som kan skriva åt en. Skriv ”artigt formulerat mejl där jag gratulerar mormor på födelsedagen” och få just det. Inte nöjd? Be om det mer längre och mer kärleksfullt. (Ja, faktiskt.) Liknande funktioner byggs in i ordbehandlare och andra program.

● Mobiloperativsystemet Android, som lär sig skapa bakgrundsbilder och skriva om textmeddelanden innan man skickar dem, så de blir gladare, artigare, mer eller mindre formella, än man hade skrivit dem först.

Och det bara fortsätter. I förhandsmaterialet talas det om 20 nya AI-produkter, men det höjs till 25. Det framstår närmast som en ren mängdövning. Jag undrar om Google någonsin har framstått som så jagat och haft sådant behov av att visa upp sig.

Nyckelbegreppet är generativ AI, den sort som skapar bilder från instruktioner och skapar text – allt från jobbeskrivningar till dikter och manualer. Det senaste året har sådan teknik utvecklats i ett förbluffande tempo. Chat GPT är det kanske mest kända exemplet, tillsammans med bildgenererande tjänster som Midjourney och Dall-E.

Det är lätt att tappa hakan när man ser vad tekniken klarar av, och för vissa gör den redan skillnad. Programmerare som använder Chat GPT för att skapa kod och dramatiskt ökar sin produktivitet är det kanske tydligaste exemplet. Men ändå – det är en bit kvar innan generativ AI är en del av vardagen för vanligt folk.

Frågan är hur det kommer tas emot när det nu rullas ut i högt tempo. Det är nog lika mycket en fråga om kultur och psykologi som om teknik. Att skriva brev och anteckningar kan vara en djupt personlig syssla. Hur kommer man uppleva att en ”robot” erbjuder sig att ta över en del av det? (Microsoft, som har investerat miljarder i Open AI, talar om att bygga in liknande AI-teknik i ”alla produkter”, så man kommer inte undan även om man inte använder Google.)

Om det finns ett ledord under Googlekonferensen, förutom att AI ska byggas in i allt, så är det att det ska ske tryggt och säkert. Faktum är att en av huvudtalarna, James Manyika, pratade risker som AI kan medföra och ett par relativt konkreta åtgärder: AI-genererade bilder ska få en digital vattenstämpel så de inte misstas för äkta. En översättningsmjukvara för film, som skulle kunna användas för att skapa falska videor (så kallade deep fakes) släpps bara till utvalda universitet.

Man anar att en skarp order om två talepunkter har gått ut: AI, men också att den ska vara trygg och säker. Varningar för vad otyglad AI kan medföra har slagit rot, åtminstone i retoriken.

Foto: Josh Edelson/AFP

Betyder det att alla problem kommer undvikas, att ingen Google-AI kommer användas för att skapa desinformation eller annat skadligt? Knappast. Men skiljer sig från hur det tidigare hart låtit från techjättar. Facebooks vd Mark Zuckerberg avfärdade länge att falsk information hade vilselett väljare som en ”galen idé”, innan han ångrade sig och bad om ursäkt. Med en AI-revolution inför dörren ser man åtminstone en viss ödmjukhet. Det är alltid något.