Med röstsiffrorna 16 för och 9 mot gav Europaparlamentets rättsliga utskott på tisdagseftermiddagen tummen upp till förslaget om EU:s nya upphovsrätt. Det är en lag som har fått massiv kritik från så väl de största techbolagen som från internetaktivister – men försvaras inte minst av medieföretag.

Därmed undanröjdes ännu ett hinder för att förslaget ska bli verklighet. I mars eller april väntas slutgiltig omröstning. Om dagens resultat är någon fingervisning så lutar det kraftigt åt seger för lagens förespråkare.

Men räkna inte med att debatten dör ut. Att tonläget är högt borde faktiskt inte förvåna någon, oavsett vad man tycker om förslagen i sak. Det som står på spel är nämligen grundläggande principer för internet. Att utan inskränkning kunna hänvisa till information – ja, att länka – samt nättjänsters möjlighet att låta sina användare ladda upp material fritt.

Två delar har rört upp mest damm: Artikel 11 och 13.

Nummer 11 är den som ibland kallas ”länkskatt”. Egentligen handlar det om hur länkning tillsammans med utdrag från den länkade artikeln eller webbsidan. Du har nog sett hur rubriker och annat förhandsvisas när man postar en länk på sociala medier, en av de där konventionerna som har vuxit fram på nätet utan detaljreglering.

I den föreslagna lagen står visserligen uttryckligen att länkandet i sig inte omfattas (” shall not apply to acts of hyperlinking”) och att ”enskilda ord eller väldigt korta utdrag” inte kräver betalning till upphovsrättsinnehavaren. Men de som är emot lagen har inte låtit sig lugnas utan ser det som otillräckligt.

Artikel 13 går också rakt på en känslig fråga: Ska man få erbjuda en tjänst där folk kan ladda upp material utan förhandsgranskning? Tänk Youtube eller Wikipedia utan en sådan möjlighet. Att manuellt kontrollera varje informationsbit som läggs upp, för att säkerställa att det inte bryter mot någon lag, skulle vara ohanterligt. (Att i efterhand på begäran radera exempelvis piratkopior är en annan sak.)

Därför har vissa, som Youtube, skaffat automatiska funktioner som skannar av uppladdade filmer efter upphovsrättsskyddat material. Artikel 13 beskrivs ibland som att det blir obligatoriskt för alla sajter att införa ett sådant filter. Det är inte riktigt sant, men lagen ska göra att den som inte gör det tvingas bära ansvaret för sina användares eventuella piratkopior.

Resultatet? Potentiellt enorma skadestånd för den som omfattas av lagen men inte filtrerar. Filter är svåra och dyra att utveckla. Därför blir det svårare att starta och driva nättjänster om man inte har jättelika resurser, som Youtube. Och filtren riskerar att hellre fria än fälla, för att vara på den säkra sidan. Så lyder kritiken mot artikel 13.

Men det där med att ”omfattas” är centralt. För här finns undantag som ska befria ideella sidor som Wikipedia från kraven och ge lösare tyglar för startup-bolag.

Inte heller det har stillat kritiken från motståndarna. Och det är egentligen inte så märkligt om debatten bullrar på in i det sista, för det är oerhört viktiga frågor om internets framtid som hanteras.

