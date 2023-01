Linus Larsson: Facebook kommer böna och be om att få kartlägga dig

1. Vad har hänt?

På onsdagen slog den irländska dataskyddsmyndigheten fast att Meta, som äger Facebook, Instagram och Whatsapp, har kartlagt sina användares intressen och använt informationen för att rikta reklam. Detta utan att tydligt nog be om lov. Ett brott mot EU:s GDPR-regler som ger en rejäl nota: Meta ska betala 210 miljoner euro för övertramp på Facebook och 180 miljoner euro för motsvarande på Instagram. Sammanlagt en bra bit över fyra miljarder kronor.

När GDPR trädde i kraft 2018 fick användare godkänna de nya villkoren genom att klicka på en knapp. Men det var inte tydligt nog vad det innebar, slår dataskyddsmyndigheten fast. Därför gäller det inte som ett kontrakt mellan Meta och användaren som ger Meta rätt att kartlägga vad man klickar på, vilka filmklipp man ser och liknande signaler som kan berätta om man är lämplig mottagare av reklam för blöjor, seniorresor eller borrmaskiner.

2. Men alla vet väl att Facebook kartlägger sina användare för att rikta reklam?

Jo, precis. Det är liksom grunden för hela affären. Därför är beslutet ett hårt slag som kan komma att kosta Meta betydligt mer än de miljarder som företaget nu ska betala. Meta tjänar nästan alla sina pengar på annonsering, och ju mer detaljerat de kan riktas desto mer kan företaget ta betalt.

3. Hur kommer jag märka det här?

Det är inte helt klart än. Meta har tre månader på sig att förklara hur reglerna ska efterlevas. Men det lutar åt att man kommer behöva be användarna om lov igen, på ett tydligare sätt än förr. Vi vet hur det brukar gå, för man har testat förr. Apple tvingade apputvecklare till något liknande 2021. Då infördes krav på att alla som ville spåra användare mellan appar och sajter skulle be om lov, och detta på ett tydligt vis – man kunde helt enkelt klicka ”begär att inte bli spårad av appen”. När valet blev så tydligt, då visade det sig att mycket få accepterade spårningen. Hittills bedöms det ha kostat Meta över 10 miljarder dollar om året. Så mycket står på spel, samtidigt som Meta pressas från alla håll och ser börskursen rasa. Räkna med att Facebook- och Instagramapparna kommer böna och be för att få fortsätta kartlägga dig och dina intressen. Meta har inte råd med något annat.